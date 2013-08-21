中国金融改革不会停滞--大成基金

路透上海8月21日 - 针对近期热点，中国大成基金管理公司发布最新简评认为，中国的金融改革不会因一次操作性风险而停滞或放缓，股指大盘近期仍会维持震荡走势。但是对于券商股投资的考虑，需要更加关注其风险把握能力。

报告指出，上周五光大证券(601788.SS)乌龙事件本身可能会让监管层对券商创新采取更审慎的态度，对整个行业的高频交易、量化投资业务加强监管。

不过报告认为，金融改革是完善社会资源配置、促进经济转型的重要一环，不会因一次操作性风险而停滞或放缓。而且单就光大证券乌龙事件而言，若没有股指期货、ETF这样的创新产品，其因操作风险引发的损失将更大，反而可能会对金融市场及证券公司造成更严重的冲击。

报告表示，从公司实际运营来看，券商的一些短期创新其实也开始带来实质性的业务贡献。因此，中长期来看，一些基础较好，同时具备创新实力的券商还是值得看好，但是未来对于券商股投资的考量，可能不仅要评估其盈利能力，也需更加关注公司的风险把握能力。

报告还认为，光大证券乌龙事件导致券商板块整体弱势，但是市场本身应是对经济数据更为敏感。7月经济数据整体好于预期，多项指标验证了工业生产领域出现复苏迹象。综合判断，三季度中国经济企稳预期进一步验证，因此，短期市场大幅下跌可能性不大。

但是经济数据的持续性仍然有待考验。从趋势上看，制造业投资增速依然受到产能过剩和融资成本偏高、投资收益率偏低的压制，去产能、去杠杆完成之后制造业投资才能出现真正的复苏。另外，7月份信贷增速提升很快，如果是因为政府政策导致的，那么持续性需要验证，尤其是在流动性边际不会快速好转的判断下。

在外部因素方面，外需取决于外围经济预期，而外围市场近期持续偏弱，主要原因是市场普遍判断美联储有退出QE预期，投资者担忧情绪升温，美国国债收益率攀升也令市场忧虑。在内外因素影响下，A股短期仍将以震荡走势为主。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。

根据证监会上周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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