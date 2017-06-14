中国将在浙江、江西等五省区建设绿色金融改革创新试验区--国常会

路透北京6月14日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区，支持金融机构设立绿色金融事业部或支行，鼓励小贷、金融租赁公司等参与绿色金融业务，支持创投、私募基金等境内外资本参与绿色投资。

中国政府网刊登的新闻稿显示，会议称鼓励试验区发展绿色信贷，探索特许经营权、项目收益权和排污权等环境权益抵质押融资。加快发展绿色保险，创新生态环境责任类保险产品。鼓励绿色企业通过发债、上市等融资，支持发行中小企业绿色集合债。加大绿色金融对中小城市和特色小城镇绿色建筑与基础设施建设的支持力度。

会议称，将探索建立排污权、水权、用能权等环境权益交易市场，建立企业污染排放、环境违法违规记录等信息共享平台，建设绿色信用体系。推广和应用电子汇票、手机支付等绿色支付工具，推动绿色评级、指数等金融基础设施建设。

会议并称，将强化财税、土地、人才等政策扶持，建立绿色产业、项目优先的政府服务通道。加大地方政府债券对公益性绿色项目的支持。通过放宽市场准入、公共服务定价等措施，完善收益和成本风险共担机制。同时建立绿色金融风险防范机制，健全责任追究制度，依法建立绿色项目投融资风险补偿等机制，促进形成绿色金融健康发展模式。

会议同时确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序，促进制造业创新和提质。

会议称，将进一步压减生产许可，对输水管、蓄电池等19类产品取消事前生产许可，对电热毯、摩托车乘员头盔等产品不再实施生产许可证管理，对仍需实施生产许可且量大面广、由地方管理更有效的化肥等8类产品，许可权限下放给地方质检部门。

同时，授权质检总局在部分地区和行业试点简化生产许可证审批程序。取消发证前产品检验环节，改由企业提交有资质的检验检测机构出具的产品检验合格报告。将前置审查改为后置，企业提交申请并作出保证产品质量安全的承诺后，可以先领取生产许可证再接受现场审查，实行“先证后核”。后续监管如发现不符合要求，即依法撤销许可证。

此外，将加强事中事后监管。按照“双随机”方式加大抽查力度，增加抽查频次和品种，扩大覆盖面，尤其对此次取消许可管理的产品要实现抽查全覆盖。

中国央行副行长陈雨露此前称，中国绿色金融总体仍处于起步阶段，可支持有条件地方政府设立绿色发展基金，并推动绿色资产证券化（ABS）、碳金融等金融产品，提升融资便利性。（完）

欲览详情，请点选中国政府网微博：here