中国金融监管层有序拆弹 缓解违约事件冲击--浦发

路透北京8月13日 - 中国商业银行浦发银行(600000.SS)发表报告认为，随着信用市场违约风险不断增加，中国的金融监管部门开始为减缓违约事件冲击进行有序拆弹，具体的措施包括降低投资者杠杆、减少刚性兑付预期和增加风险隔离机制三个方面。

报告指出，在信用事件前较早降低投资机构杠杆，可以一定程度上降低资金批发市场流动性压力。其次，打破刚性兑付和减少隐形担保可能促使投资者风险偏好回落，并会在一定程度降低无风险利率。第三，通过增加风险隔离，可以防止金融体系交叉业务风险，减少单纯追逐效益的道德风险行为。

报告称，监管层降低杠杆的举措包括：5月中证登发布《关于调整部分回购质押券折扣系数取值的通知》，要求自6月25日起，将质押库内主体评级AA、且评级展望为负面的信用债券，折扣系数下调为0；证监会通过《公募基金运作管理办法》对债券基金杠杆率加以限制；银监会对农村合作金融机构资金业务加强了监管，根据监管评级对其投资债券评级进行限制等。

在降低刚性兑付方面，其一，地方政府融资项目开始逐步剥离政府信用，包括在制度方面加快地方资产负债表编制，为今后推出市政债做准备，同时探索更加透明规范的城市建设投融资机制，发行项目收益票据；其二，银监会在通过规范理财业务，降低刚性兑付预期。

此外，监管部门通过风险隔离来防范金融市场系统性风险，如35号文规定银行加速建立理财事业部，从而隔理财收益波动对银行其他业务的影响。

报告认为，未来，信用市场不存在崩溃的风险，主要原因有两点：第一，更多的企业正在寻求新的融资途径，并力图进行债务展期；第二，中国信用市场中的非市场因素和行政力量也在一定程度缓冲了违约事件的负面冲击。

融资渠道方面，由于上半年货币政策宽松，各等级信用债收益率下行明显，企业债发行提速；央行“定向降准”、再贷款和PSL操作，改善了银行体系信贷条件；信托、委托等监管强化的影子银行领域也未必出现显着萎缩，而券商资管、基金子公司等新的类信贷的融资渠道有所拓宽。

行政性缓冲方面，尽管企业创造现金流能力羸弱，但不乏内外部的财务弹性进行债务滚动，比如增加银行信贷额度、发行短期债券工具融资，在政府部门支持下催收应收账款等。此外，国有企业、地方融资平台等有较高短期调动金融资源的能力，外部担保增信和贷款承诺使国有企业债、城投债享受了较低的“信用溢价”。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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