焦点：中国金融防风险步入升级版大监管时代 稳健货币政策继续保持灵活

作者 李铮

路透上海7月17日 - 备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出来的信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。

业内人士指出，金融监管从暴风骤雨式的密集发布转向细水长流式的协调统一令金融市场的稳定性有望得到改善，然未来监管力度不会松懈和去杠杆压力犹存下对货币政策重回宽松不能抱有侥幸心理，预计稳健的货币政策会视去杠杆和稳增长而保持相对灵活。

“要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，最重要的是‘主动’，意味着监管更多将出先手而非后手，因此守住系统性风险更多意味着监管在前期从严，而非后期的托底。”兴业证券首席宏观分析师王涵称。

他并认为，金融监管将是一个较为长期的工作，而目前经济在L型底部磨底的背景表明经济大幅波动的风险不大，也为监管的推进创造了一个较好的窗口期。

平安证券宏观团队亦指出，无论金融还是实体领域的降杠杆任务尚未完成，金融反腐的工作也才刚刚开始，金融强监管的趋势仍将延续。2012年以来相对宽松与自由的金融发展环境已然远去，主动防范金融风险的定调，将使得未来金融行业的发展成为更加名副其实的“戴着镣铐跳舞”。

国家主席习近平在全国金融工作会议上强调，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，着力防范化解重点领域风险，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。

会议并指出“强化金融机构防范风险主体责任”，对地方债务终身问责，倒查责任，意味着金融风险的防范责任更为下沉，意在从源头上遏制风险扩散。而在防范金融风险的同时，金融工作会议着重提出“把降低国有企业杠杆作为重中之重”。

天风证券固收团队援引权威人士表示，企业去杠杆与金融去杠杆是同步的，当前中国金融杠杆率还是偏高，还需要进一步压缩。而企业去杠杆，也将使供给侧改革的成果进一步保持，将有效促进过剩产能的进一步出清；再配合债转股等政策，有利于国企经营情况的改善和杠杆率的降低。

**金融监管升级版落地**

是次会议的焦点除了重申防范金融风险外，无疑是金融监管体系改革。从近年来监管效率低下引致金融市场钱荒、股灾、债灾等风险事件接连出现，充分反应现有监管体系在防范风险上有所疏漏，因此成立国务院金融稳定发展委员会，跨市场监管模式是非常必要的。

瑞银证券首席经济学家汪涛撰文指出，建立一系列联系更为紧密的、针对各类金融产品和服务的监管政策，远比机构间的大调整要重要，因为后者不仅耗时甚长，而且在政策缺位的情况下也无法达到监管目的。

一位体制内权威专家在光大证券电话会议上表示，国务院金融稳定发展委员会不仅仅是监管机构，而是涉及“稳定发展”的职能，更是主要针对一行三会在金融分工上的问题，促进监管协调，提高监管质量和效率。因此，该委员会跟现有的存量部门不会有相应交叉；至于如何具体开展工作以及相应人事安排则都是下一步的事。

“实际上今年上半年部际协调机制就强化得很厉害，把法制办都纳入其中，对于监管问责力度空前大，比如某一业务领域以前属于三不管地带，部级协调机制强化后，正好这业务归证监会管那就是证监会管，相应就要出台很多东西，把监管漏洞和监管空白给弥补上，如果在监管过程当中出现任何监管失误，央行有权向国务院对你的监管进行一个责任问责，这里边有一些意味深长的味道。”一位上市银行高管称。

他并表示，金稳委的落地等于是从高层层面明确让协调必须去实质性执行起来，真正去发挥实效，并明确赋予人民银行更高地位，至少在今年下半年各部门政策协调加强可期，涉及面较广的政策未来都要经过一行三会会签以及经过金融稳定发展委员会的审批才能出台，也可减少对市场的冲击。

国金证券宏观研究团队认为，职级上该委员会应该高于“一行三会”，属于副国级；这是直接从体制上做出了调整，以加强金融监管协调能力。“委员会”的设立，意味着多头监管，向集中监管的方向的转变；也意味着金融监管体制的转变，在提高金融监管专业化能力的同时，更加注重监管协调。

前述权威人士亦表示，新机构设立的目的不仅是为了监管，更是为了发展，只是不同阶段的重点不同。至于“强化功能监管，更加重视行为监管”，之前分业监管的模式是功能监管，重视行为监管将在新机构的统筹下进行。“所有金融业务都要纳入监管”，也说明监管机构未来会在跨行业金融行为上多下功夫，会系统性地推进，套利行为短期内被压制是毫无疑问的。

国务院总理李克强明确表态，所有金融业务都要纳入监管，练就火眼金睛，及时识别和化解风险，整治金融乱象。

**货币政策基调不变**

尽管本届金融工作会议再次强调“稳健”而非“稳健中性”的货币政策，但对监管和去杠杆态度的强化弱化了短期内资金面重回宽松的预期而维持不松不紧态势；而且金融工作会议的定调是正对未来五年而非下半年。

中银证券首席宏观分析师朱启发兵指出，在金融服务实体经济的政策导向，以及强调监管协调的背景下，下半年流动性较上半年将会在边际上有所宽松，以避免金融去杠杆导致融资环境趋紧对实体经济的冲击。

一位央行人士对路透表示，货币政策延续了去年经济工作会议的精神，去掉中性并不代表政策基调改变，也意味着货币政策将更加考虑监管政策和宏观经济运行情况更加保持灵活操作，相机而动。

前述银行高管持相同观点，他并认为，强监管控风险已经成为一种政治表态，因此并不能寄希望政策放松，“就像之前流出来的资产管理业务征求意见稿是国务院小组的第42次会议，42次会议可以算一下一年有多少周，说明他们讨论了多少次，反复斟酌了多少次，所以这个决心肯定是不用怀疑的。下一步这种方向性的东西肯定是不会变的。”

习近平表示，要推动经济去杠杆，坚定执行稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系。

中金公司固收团队称，“控总量”的提法以往不多见，应该是对金融总量增长有所约束，而央行的MPA考核实际上是从更高层面对“控总量”的执行。

招商证券宏观团队表示，市场仍有观点对未来货币政策继续走老路，明显放松抱有期许之心，这种情形可能性较低。习近平在去年中央经济工作会议上的讲话可以作为当局对货币政策态度的注脚：不能把结构性供需矛盾当作总需求不足，以增发货币来扩大需求，因为缺乏回报，增加的货币资金很多没有进入实体经济领域，而是在金融系统自我循环，大量游资寻求一夜暴富，再加上监督人员同“金融大鳄”内外勾结，去年发生的股市异常波动就与此有关。(完)