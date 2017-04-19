中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月19日 - 中国建设银行(601988.SS)(3988.HK)官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
文章并指出，此次会议首次明确将建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”的监管体制机制。
周二下午中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议。会议强调，要完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，要坚持问题导向、防控为本、立足国情、依法行政原则，健全工作机制，完善法律制度，健全预防措施，严惩违法犯罪活动，探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
中国金融工作会议一般每五年召开一次，至今已召开四次，分别是在1997年、2002年、2007年、2012年，如无意外今年将召开第五次金融工作会议。当前中国金融机构混业经营与分业监管体制之间的矛盾日益突出，市场人士普遍预期，金融监管体制改革将成为此次会议的重要议题。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。