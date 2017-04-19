中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行

路透北京4月19日 - 中国建设银行(601988.SS)(3988.HK)官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。

文章并指出，此次会议首次明确将建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”的监管体制机制。

周二下午中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议。会议强调，要完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，要坚持问题导向、防控为本、立足国情、依法行政原则，健全工作机制，完善法律制度，健全预防措施，严惩违法犯罪活动，探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。

中国金融工作会议一般每五年召开一次，至今已召开四次，分别是在1997年、2002年、2007年、2012年，如无意外今年将召开第五次金融工作会议。当前中国金融机构混业经营与分业监管体制之间的矛盾日益突出，市场人士普遍预期，金融监管体制改革将成为此次会议的重要议题。（完）