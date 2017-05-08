“稳”是中国强监管去杠杆主基调 勿以市场小幅波动危言耸听--报载

路透北京5月8日 - 近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报周一刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。

文章并称，市场各方要充分把握好短期阵痛与长期健康发展的关系，勿以眼前的市场小幅波动而危言耸听，扰动有关方面加强监管、温和去杠杆的决心。

“各方既要充分认识有关方面进一步加强监管、温和去杠杆、防控金融风险的决心，也要看到，‘稳’是金融强监管去杠杆的主基调，‘稳’是做好金融工作、维护金融安全的大前提。”文章称。

一方面，加强金融监管，推动温和去杠杆，是防控风险隐患，提升金融服务实体经济效率的必要举措。近几年，随着经济下行压力加大以及结构转型调整，此前被高速增长所掩盖的风险隐患逐渐暴露，部分资金“脱实向虚”现象有所加重，金融领域也再次出现资金空转、“以钱炒钱”等苗头。

不管是“脱实向虚”，还是“以钱炒钱”，或者是金融机构不合理的加杠杆行为，都会影响金融体系的稳定，滋生金融风险，产生扰乱市场秩序的金融乱象，长此以往则会动摇实体经济根基，不利于经济结构调整和健康发展。

保持货币政策稳健中性，加强宏观审慎管理，强化金融监管，正是防风险、抑泡沫的需要。也正因此，近期从货币政策到监管政策，打出一系列“组合拳”，旨在温和去杠杆，弥补监管短板，切实防范化解金融风险。

另一方面，市场各方也无需过虑，在金融强监管去杠杆的过程中，“稳”依然是主基调，是大局所在。中央经济工作会议明确指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。这就是说，在经济金融领域要有所进取，有所作为，前提是稳，是度的把握。

文章并援引中国央行金融稳定局局长陆磊的观点称，金融市场牵涉多方利益，博弈结构复杂。股市、楼市、汇市、债市稍有波动，就有一些人跳出来，夸大渲染金融风险和社会稳定问题，误导网络舆论，或者给央行戴高帽，或者以发生系统性金融风险迫使监管层妥协。

“既要看到金融风险的危害性，也要有底气、有决心，要防范夸大渲染金融风险和社会稳定问题，防范道德风险。”陆磊称。

文章强调，随着金融监管协调机制的完善，金融发展和监管将形成强大合力，宏观调控与监管政策的效果将逐渐显现，金融风险将得到有效控制。对此，市场各方当有明确预期，摒弃不必要的担忧情绪和非理性行为。

中国国家主席习近平此前称，要坚定不移地维护金融安全，坚决守住不发生系统性金融风险底线；总体看，中国金融形势良好，金融风险可控。（完）