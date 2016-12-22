鸡年展望：中国金融监管改革难一蹴而就 加强部际协调迫在眉睫

作者 马蓉/李铮

路透北京/上海12月22日 - 中国经济步入“L型”增长期，跨市场、跨监管机构风险事件日益增多，无疑令金融监管面临更大考验。在金融监管体制改革短期难有大突破下，料明年加强跨部门协调效率仍是主旋律，针对一些风险高发领域将继续进行试点探索协调机制。

分析人士认为，短期内应继续完善当前监管架构，包括建立跨部门的统一共享信息平台，对具有交叉、融合性的业务建立联合监管体系，并统一监管规则。更长期来看，也可适当调整部分监管机构的职能，如将系统性重要金融机构监管职责划归央行，实施金融稳定监管。

“在短期内监管统一很难实现的情况下，加强监管协调最为重要。”中国社科院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛指出，在经济增速放缓的情况下，金融监管改革尤为慎重，既要防范金融风险的集中爆发，又要防范由监管收紧造成流动性紧张，这个平衡点是2017年金融监管改革的核心和重点。

上周五闭幕的中国中央经济工作会议确定，要下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。同时，要深入研究并积极稳妥推进金融监管体制改革。

在中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军看来，明年监管改革将重点针对两类金融风险点：一是高杠杆率领域。“无论是通过交叉、结构化还是内外联动的方式，只要这个业务或产品杠杆率较高，资金链条长，就是容易出风险的地方”。二是重点监管将对高杠杆造成冲击、导致杠杆断裂的因素，如市场预期及跨境资本流动。

“ 混业经营体系下存在着监管部门对机构的纵向管理和金融业务在同一平台‘横截面’式运作的矛盾，因此有必要对跨市场、跨监管机构的业务、产品建立联合监管体系，建立统一的监管规则。”赵锡军说。

一家股份行研究员刘枫认为，债券市场的去杠杆，房地产市场的限购等，只要不发生系统性金融风险，该推进的改革必须要加快推进，2017年是供给侧改革的深化之年。未来几年或将进入金融抑制的时代，把各种规避监管的通导管住，让所有的金融业务回归其本质，明年继续强化金融监管的跨部门协调效率仍是主旋律。

**机构大改革明年料难突破，协同监管仍是重点**

的确，从去年股市大幅波动、e租宝、泛亚事件，到今年保险资金在资本市场的激进投资，再到近期国海证券“假印章”引爆债券市场信任危机，这一系列跨机构风险事件均已充分暴露现行分业监管体制缺乏协同、沟通效率低下等问题，加强监管跨部门协调效率迫在眉睫。

实际上，决策层去年便已着手统筹监管的问题。去年10月召开的十八届五中全会中央首次提及完善金融监管体制，去年中央经济工作会议要求“抓紧研究提出金融监管体制改革方案”。而今年的“十三五”规划纲更是明确提出“要改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架”。

由此，市场热议机构调整，即“一行三会”（央行，银监会，证监会和保监会）如何整合，央行和银监会官员均有不同的表态。

央行货政司司长李波和金融研究所副所长卜永祥在年初先后发文强调要以宏观审慎政策框架为核心，构建新的监管机制，方案之一便是中央银行与三会合并成为兼顾货币政策调控和金融监管的单一央行，不过央行行长周小川在随后的表述相对谨慎，称“执行宏观审慎政策框架不一定意味着要有监管体制改革”。

银监会副主席王兆星则主张在分业监管的基础上寻求实现监管全覆盖的办法。而学术界主张监管合并和持反对或怀疑态度的声音均存在。尽管各方关于金融监管体制改革的认识不一，机构合并大改革未见进展，但可以看到的是，关于宏观审慎管理的统一思路在今年的监管实践中已有所尝试。

比如，央行推出针对银行业的MPA机制之后，证监会推行《证券公司风险控制指标管理办法》，从明年起启动首批证券公司并表监管试点。银监会也公布《商业银行表外业务风险管理指引（修订征求意见稿）》，进一步加强商业银行表外业务风险管理。

“十三五”规划纲要明确提出“要改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架”。针对今年中央经济工作会议提出“深入研究并积极稳妥推进金融监管体制改革”，部分专家将措辞的变化解读为“明年机构改革方案已经确定”恐怕是一种误读。

一位接近央行的权威人士透露，“目前不同部委官员对金融监管改革意见分歧仍然很大，并没有达成共识。明年出台大力度机构改革措施，不仅面临思想认识的阻力，也面临利益调整的阻力，还面临改革效果不确定的风险，几乎不可能。”

中欧国际工商学院教授王君认为，在目前形势下，对金融监管机构动大手术，不但于事无补，反而会伤元气，使已经进入险地的中国金融情况恶化。

接受路透采访的业内人士普遍认为，在机构大改革条件尚未成熟的前提下，明年继续探索如何更好地协同监管仍是重点。招商证券金融业首席分析师马鲲鹏就表示，金融监管体制形成很难一蹴而就，需要慢慢协调推进，这也是不同部委间慢慢博弈的过程，可以预见的是明年部际协调会增多，也是有现实的需求。

尹振涛也谈到，虽然监管改革短期难有“大动作”，但监管机构内部的职能协调和配合也会加强，最近也有一些监管机构内部的部门在调整。同时，各监管部门已经尝试性地在一些风险高发领域进行协调监管，如互联网金融的专项整治和监管，基本贯彻了协调监管的主旨，也是监管部门协调的一种实验或尝试。

**试点探索机制，统一监管规则**

近两年金融市场波动明显增强，而现行金融监管协调部际联席会议制并不能很好地执行一行三会间的跨部门协调。专家们建议，在强化金融监管协调部际联席会议作用，构制常态化、制度化的沟通机制，必要时有可能提高政策协调层级。

“建立包括一行三会、发改委、财政部等多部门参与的金融稳定委员会的机制，具体执行跨部委、跨行业的宏观金融监管政策，建立跨行业跨市场的风险预警和处置机制。”一位不愿具名的专家称。

马鲲鹏表示，处置一批风险点需要各部委加强协调，这可能也是一个不断试错的过程，估计明年会搞一批案例试点，在不同类型的跨牌照业务案例处置中，首要做的一项基础性工作就是把各自的数据库和信息系统打通，以及不断协调磨合不同风险由哪一部委来主导，最终探索出一套机制化的思路。

前述接近央行的权威人士也谈到，监管体制改革稳健的做法是针对突出问题形成有约束力的协调机制，也可以先搞一些试点，比如可以考虑实现统计数据的共享，再实现重要金融基础设施的互联互通。目前，已有多省市开展金融业综合统计试点。

国家主席习近平在五中全会上其实也明确表态过，国际金融危机发生以来，主要经济体都对其金融监管体制进行了重大改革，“三个统筹”的做法都值得研究和借鉴。

具体而言，一是统筹监管系统重要金融机构和金融控股公司，尤其是负责对这些金融机构的审慎管理；二是统筹监管重要金融基础设施，包括重要的支付系统、清算机构、金融资产登记托管机构等，维护金融基础设施稳健高效运行；统筹负责金融业综合统计，通过金融业全覆盖的数据收集，加强和改善金融宏观调控，维护金融稳定。

社科院金融研究所银行研究室主任曾刚建议，首先可针对交叉性、融合性的金融产品建立统一共享信息体系；其次，加强监管的一致性，对相似的业务采取相同的监管规则，避免监管套利。“目前在资管领域中，银行、保险、证券、基金都有资管类产品，但各自所受的监管规则并不一致。因此，应建立统一的监管标准，在监管力度上保持平衡，当然，这也需要更高层面的协调。”

从更长期的角度看，有必要将系统性重要金融机构的部分监管职责划归央行，实施金融稳定监管。

“由于央行对流动性的调控主要通过系统性重要商业银行来完成，可以考虑将原来由银监会控制的系统性重要银行的一部分管理内容，放入央行流动性管理框架及宏观审慎评估体系（MPA）中。”东方证券首席经济学家邵宇称。

清华大学五道口金融学院副院长周皓此前亦撰文指出，应将包括五大行、九家股份行及城商行在内的14家上市银行，以及三家大型保险公司、两家证券公司、沪深交易所在内的系统重要性金融机构划归央行，实施金融稳定监管。

中国“十三五”规划纲要指出，要改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架；统筹监管系统重要性金融机构、金融控股公司和重要金融基础设施，统筹金融业综合统计，强化综合监管和功能监管。（完）