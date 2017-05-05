看待金融监管不能急功近利 强监管才能护好钱袋子--人民日报

路透北京5月5日 - 针对一些对金融监管误解甚至指责的情绪有所升温，人民日报海外版周五刊登热点聚焦文章称，长期而言，建立完善有效的监管体系却是保护百姓“钱袋子”安全，促进金融市场乃至国民经济持续健康发展的必要之举，看待金融监管不能急功近利。

最近，中国在金融监管方面采取了一系列新措施。然而面对原有“套利格局”改变带来的短期市场波动，专家指出，中国金融市场发展迅速的背后也伴随着一些规则破坏和投机取巧行为。从眼下看，加强监管似乎确实让市场有所降温。

文章称，金融脱实向虚必须扭转，在融通不同经济主体需求的过程中，如果资金脱离了实体经济需要，停留在不同机构间空转套利甚至参与投机炒作，则无异于“击鼓传花”，既不能为经济注入真正的活力，又无法实现自身平稳健康发展。

中国银监会此前及时出招，重点加大了对同业、投资、理财等业务的监管力度，文章援引中国人民大学财政金融学院副院长何平称，“金融‘脱实向虚’本质上是资金之间的相互炒作。对银行来讲，这体现为委外业务增长较快、银行与资金使用者之间距离较远、资金周转中间环节过多等，从而抬升了实体经济融资成本。因此，持续规范金融秩序十分必要。

针对不久前中国证监会对“忽悠式”重组再挥重拳，分析人士指出，虽然相关监管措施在短期不可避免地会造成某种程度的市场低迷，甚至促使一些“庄家”离场，但这种“破”对于净化市场环境、保护广大投资者利益、发挥直接融资功能来说，无疑是一种“立”。

面对保险领域出现的新问题，中国保监会及时净化金融市场生态。何平说，目前中国金融领域法律不够健全，制度也不够成熟，短时期内对行政手段还较为依赖。未来，金融监管还需更多回到制度建设上来，压缩资金流转环节，规范金融秩序。（完）