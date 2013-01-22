去年中国财政收入同比增速降至12.8% 财政支出增15.1%（更新版）

(新增细节)

路透北京1月22日 - 中国财政部周二公布,2012年全国公共财政收入同比增长12.8%,略高于年初预算,但增幅较上年明显回落,主要受经济增长放缓等因素影响.同期,全国公共财政支出同比增长15.1%.

数据显示,2012年全年,全国公共财政收入11.72万亿元人民币,年初安排的财政收入目标为11.36万亿元.同时,1-12月全国公共财政支出12.57万亿元人民币,亦略高于年初预算.

"从全年财政收入增长情况看,受经济增长放缓、企业利润增幅低、物价涨幅回落特别是工业生产者出厂价格下降以及结构性减税力度较大等影响",财政部称.

数据显示,2012年全国财政收入增幅比上年回落12.2个百分点,其中税收收入增幅回落10.5个百分点.分季度看,一季度增长14.7%,二季度增长10%,三季度回落到增长8.1%,四季度增长19.9%.四季度增幅回升,主要是2011年四季度经济下行,10月份开始财政收入增幅大幅下滑,尤其最后两个月收入基数很低,使去年四季度收入增幅相对较高.

支出方面,2012年财政支出均衡性进一步提高.其中12月全国财政支出2.08万亿元,占全年支出的16.6%,比2011年(18.6%)、2010年(20.3%)分别下降2个和3.7个百分点.

新闻稿并称,分中央和地方看,2012年中央财政支出6.41万亿元,其中,中央本级支出1.88万亿元,比上年增加2,251亿元,增长13.6%;地方财政用地方本级收入、中央税收返还和转移支付资金等安排的支出10.69万亿元,同比增长15.3%.

另外,数据并显示,去年住房保障支出4,446亿元,比上年增加625亿元,增长16.4%.其中保障性安居工程支出3,123亿元,增长19.7%.

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览:(资料来源财政部网站)

2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2011全年

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财政收入 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9 18.7 13.1 24.8

财政支出 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0 34.7 32.8 21.2(完)

欲浏览更多详情,请点选中国财政部网站:(here)

(发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良/林高丽)

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