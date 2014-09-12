中国金融市场一周走势回顾

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
以下为路透中文新闻为您整理的(9月9日-12日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元即期CNY=CFXS本周累计收升0.11%，一度创出半年新高6.1299元。受8月创纪录的贸易顺差影响，中间价周二周三合计大幅上扬282个点子。但此后中间价连续两天小幅回落，延续6月以来“快涨慢跌”节奏。汇市供求仍较为均衡，预期保持分化，短期6.13元整数关口阻力仍需盘整消化。
公开市场操作:
--中国央行公开市场当周延续稳定操作，尽管五周来首次出现单周小幅净回笼，但在中国总理强调经济不会硬着陆并坚持定向调控的政策基调下，预计货币政策定向宽松方向仍将延续。
业内人士并指出，总理最新表态表明可以接受经济增速放缓，宽松政策目前来看没有进一步推进的迹象，但最新数据显示通胀压力温和，为货币宽松留存空间。若后续投资等更多经济指标均显示增长乏力，货币的进一步放松或是题中之义。
债市:
--中国银行间市场当周走势稳定，宏观数据显示经济运行仍偏弱，但暂未有进一步滑落的迹象，而政策面李克强总理再次重申定向宽松的基调，市场想象空间有限机构普遍多看少动，债市若要打破仍有待超预期因素现身。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率小涨，最新成交在年息4.85%-4.90%附近。目前来看，信贷规模暂时不构成限制，进入下半月后，季末例行流动性紧张因素料逐渐发挥作用，转贴价格跟随稳中上行的可能性较大。
股市:
--当周沪综指.SSEC震荡整理，累计上涨0.24%。在经历六连阳之后，本周股指出现高位
震荡，以消化获利浮筹，再加上新公布的经济数据亦显示国内经济走势反复，大盘持续三天调整，不过周五大盘重现强势，沪综指收报2,331.950点，创下一年半来的收盘新高。
期市:
--上期所沪铜主力合约SCFcv1当周大幅下挫2.5%，周中并创下6月23日以来的两个半月新低。此前关于美国可能早于预期上调利率的前景提振美元，并挫伤金属。中国最新的通胀率数据，且信贷增长骤然放缓，显示更多经济成长放缓的迹象，乌克兰危机相关制裁拖累，
构成扰乱全球经济成长的风险，给金属需求蒙上阴影。本周末沪铜报价48,590元/吨。
--上期所期金主力合约SHAUcv1当周大幅下跌2%，为连续第二周下跌，盘中并创下自1月24日以来的七个半月新低。美国量化宽松逐步退出而加息预期紧随其后，美元徘徊在14个月
高位附近，且乌克兰紧张局势缓解，拖累贵金属普跌，当前黄金期现货价格继续走弱。黄金
消费需求和投资避险需求趋弱，未来黄金价格仍有较大下跌空间。本周末报价246.25元/克。(完)
(整理 边竞/李宏薇/丁淑琴/李然/李文科; 审校 黄凯)
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在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
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