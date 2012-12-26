中国金融业潜藏风险加大--财政部副部长

路透北京12月26日--- - 中国财政部副部长李勇表示,从潜在风险看,金融行业潜藏的风险有所加大,尤其是房地产及关联行业风险,以及财政收支矛盾也将在未来一段时期逐渐显露出来.

财政部网站刊登他的讲话称,近年来中国银行业信贷资产呈高速增长的态势,信贷增量屡上新台阶,其中绝大部分还没有经过完整的经济周期检验,潜在风险较高,尤其是房地产及关联行业风险,以及地方融资平台贷款的期限错配等风险依然存在,给金融风险管理带来一定压力.

"此外,财政收支也面临一定压力.从收的方面看,受经济增速放缓、企业效益下滑,以及实施结构性减税等因素影响,财政收入增幅回落的趋势明显...从支的方面看,教育、医药卫生、社保等民生领域支出增长的刚性较强,对结构调整、生态环保、改革等方面的支持力度还要继续加大.在这样的情况下,财政收支矛盾将在未来一段时期逐渐显露出来."李勇称.

今年前11个月,全国财政收入10.9万亿元,同比增长11.9%,全国财政支出10.5万亿元,同比增长17.9%,支出增幅比收入增幅高出6个百分点.

李勇表示,坚持以防范化解风险为主题的原则,在财政金融工作中,要牢牢绷紧"风险"这根弦,及时采取有效措施,力争做到防患于未然.

他指出,要进一步健全财政促进金融支持小微企业的措施,落实好小额担保贷款贴息政策,建立健全为小微企业"量身定做"的融资性担保体系,通过担保的增信功能,解决银行对小微企业放贷的后顾之忧.

此外,正确认识主权外债工作的复杂性,进一步提高外国政府贷款资金的使用效益,继续把好项目立项关,各地财政部门要充分发挥财政职能,主动参与项目前期工作,从源头上防范债务风险.(完)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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