中国称金融领域潜在风险需加强防范

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京4月25日 - 中国经济继续弱复苏格局下，中共中央政治局周四称，世界经济增长动力不足，国内经济增长动力仍需要增强，金融领域潜在风险需要加强防范，将继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策。
“一季度我国经济社会发展开局平稳，经济保持平稳增长。”中共中央政治局周四召开常务会议表示，“宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底。”
会议并指出，中国要抓紧建立规范的地方举债融资体制，做好扩大试点营改增试点地区范围和行业工作。
会议还指出，全球流动性大幅增加，主权债务危机反复冲击市场信心，国际金融危机深层次影响不断显现；中国要着力释放内需潜力，促进对外经济稳定发展，促进金融和物流业开放。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。