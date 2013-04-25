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中国财经 | 2013年 4月 26日 星期五 07:41 BJT

中国称金融领域潜在风险需加强防范

路透北京4月25日 - 中国经济继续弱复苏格局下，中共中央政治局周四称，世界经济增长动力不足，国内经济增长动力仍需要增强，金融领域潜在风险需要加强防范，将继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策。

“一季度我国经济社会发展开局平稳，经济保持平稳增长。”中共中央政治局周四召开常务会议表示，“宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底。”

会议并指出，中国要抓紧建立规范的地方举债融资体制，做好扩大试点营改增试点地区范围和行业工作。

会议还指出，全球流动性大幅增加，主权债务危机反复冲击市场信心，国际金融危机深层次影响不断显现；中国要着力释放内需潜力，促进对外经济稳定发展，促进金融和物流业开放。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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