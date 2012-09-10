中国增加140亿元节能产品财政补贴

路透北京9月10日电---中国扩大对节能产品的财政补贴范围.财政部等部委近日决定,将高效节能台式计算机、风机、变压器等六类节能产品纳入财政补贴推广范围,政策执行期暂定一年,中央财政将增加补贴140亿元人民币.

新华社周一报导引述财政部负责人称,将在消费品领域增加高效节能台式计算机和高效节能单元式空调,在工业领域新增风机、水泵、压缩机、变压器四类节能产品推广.

财政部负责人并称,新一轮扩大节能产品推广政策执行期暂定为一年,力争将高效节能产品市场份额提高到40%以上.为此中央财政将增加补贴140亿元,预计拉动消费或投资1,556亿元,实现年节电约313亿千瓦时.

该负责人称,扩大推广范围"既要充分挖掘家电类产品扩大消费的潜力,又要选择一些工业类高效节能产品,以此为杠杆来加快企业节能技术改造,在更大范围、更广领域实现节能降耗与拉动投资."

目前中国台式计算机保有量1.3亿台,年耗电312亿度,单元式空调年耗电3,500亿度;2011年中国工业领域风机、泵、压缩机、变压器四类产品的用电量占全社会用电量的40%以上,但系统运行效率比发达国家平均水平低20%以上.

财政部数据并显示,自2009年以来,全国已累计推广高效节能空调5,000多万台,节能汽车500多万辆,高效电机1,200多万千瓦,高效照明产品5.2亿只,拉动消费超过6,000亿元,直接形成的年节电量超过280亿千瓦时.

今年5月中旬,中国安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年.

报导引述财政部数字称,与今年1-5月份相比,6-7月份纳入推广范围的五大类家电销量同比降幅平均收窄了近12个百分点,其中平板电视、空调分别收窄了18个、20个百分点.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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