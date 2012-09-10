中国增加140亿元节能产品财政补贴

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透北京9月10日电---中国扩大对节能产品的财政补贴范围.财政部等部委近日决定,将高效节能台式计算机、风机、变压器等六类节能产品纳入财政补贴推广范围,政策执行期暂定一年,中央财政将增加补贴140亿元人民币.
新华社周一报导引述财政部负责人称,将在消费品领域增加高效节能台式计算机和高效节能单元式空调,在工业领域新增风机、水泵、压缩机、变压器四类节能产品推广.
财政部负责人并称,新一轮扩大节能产品推广政策执行期暂定为一年,力争将高效节能产品市场份额提高到40%以上.为此中央财政将增加补贴140亿元,预计拉动消费或投资1,556亿元,实现年节电约313亿千瓦时.
该负责人称,扩大推广范围"既要充分挖掘家电类产品扩大消费的潜力,又要选择一些工业类高效节能产品,以此为杠杆来加快企业节能技术改造,在更大范围、更广领域实现节能降耗与拉动投资."
目前中国台式计算机保有量1.3亿台,年耗电312亿度,单元式空调年耗电3,500亿度;2011年中国工业领域风机、泵、压缩机、变压器四类产品的用电量占全社会用电量的40%以上,但系统运行效率比发达国家平均水平低20%以上.
财政部数据并显示,自2009年以来,全国已累计推广高效节能空调5,000多万台,节能汽车500多万辆,高效电机1,200多万千瓦,高效照明产品5.2亿只,拉动消费超过6,000亿元,直接形成的年节电量超过280亿千瓦时.
今年5月中旬,中国安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年.
报导引述财政部数字称,与今年1-5月份相比,6-7月份纳入推广范围的五大类家电销量同比降幅平均收窄了近12个百分点,其中平板电视、空调分别收窄了18个、20个百分点.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。