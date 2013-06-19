中国鼓励金融支持经济结构调整和转型升级

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透北京6月19日 - 在经济逐步减速背景下，中国货币政策仍将坚持有保有压的原则。国务院周三召开常务会议称，在坚持稳健的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。
“保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，逐步有序不停顿地推进改革，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级，更好地服务实体经济发展。”会议公告称。
会议指出，引导信贷资金支持实体经济，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好，合理保持货币总量，按照有保有压、有扶有控的原则。
加大信贷支持的微观经济体包括：先进制造业、战略性新兴产业、劳动密集型产业和服务业、传统产业改造升级、整合过剩产能的企业、“三农”和小微企业、助推消费升级的服务等。
会议并指出，将扩大债券发行，逐步实现债券市场互通互融；将推进利率市场化改革；支持企业“走出去”，将拓展外汇储备委托贷款平台和商业银行转贷款渠道，推进个人对外直接投资试点工作。
同时，也要严密防范风险，将提高监管有效性，严守不发生系统性区域性金融风险的底线。
中国近期公布的经济数据疲弱，5月PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。