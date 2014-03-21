中国财政部规范优先股、永续债等金融工具的会计处理

路透北京3月21日 -为贯彻落实《国务院关于开展优先股试点的指导意见》，中国财政部发文规范优先股、永续债等金融工具的会计处理。财政部并表示，随着金融改革的深入和金融创新的发展，未来可能有更多形式的金融工具出现，其会计处理应当适用相关企业会计准则和该规定。

周五刊登在财政部网站的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的通知称，金融工具会计处理的基本原则为，企业发行的金融工具应当按照金融工具准则和本规定进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。

即企业应当以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。

对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

中国备受关注的优先股试点正式启动，中国证监会周五发布优先股试点管理办法及相关配套细则，称三类上市公司可发行优先股，发行优先股可以申请一次核准，分次发行，并将严格限制可转换优先股。

中国国务院去年11月底发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。（完）

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(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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