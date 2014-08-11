中国融资成本持续下降有赖改革 未来定向宽松节奏或放缓--中金

路透北京8月11日 - 今年以来，企业融资成本总体上呈现回落态势，但是企业融资难的问题并没有显着缓解。中金公司认为，定向宽松带来的企业融资成本下行或将告一段落，进一步解决企业融资难的问题需要结构性改革的推进。

中金报告称，融资成本问题本质上是经济结构问题，结构性问题根本上要靠改革，降低企业融资成本首先需要考虑金融领域的改革，同时也需要财税改革与之配套。

“金融领域改革中的利率市场化，长期内有利于发挥金融市场对资金的配置作用，有利于金融资源在国有部门和以中小企业为主的私有部门之间合理配置，可以起到加强地方政府和国有企业的融资约束，同时降低民营企业融资成本的效果。”中金并称，不过短期内可能提高金融机构的资金成本，对降低企业融资成本似乎没有直接效果。

报告还指出，金融领域改革的另一个主要方面是放松资本账户管制，这将有助于企业的融资渠道扩展至海外，长期看有利于降低企业融资成本，但这方面改革的推进速度存在不确定性，同样难以短期见效。

在与之配套的财税改革方面，中金称，降低民营企业以及中小企业的税收负担仍有不少空间，营改增的继续推进和增值税本身的改革可能是主要方向。

作为结构性措施，央行4月和6月分别实行了两次定向降准，上周五央行公告对部分分支行增加120亿元人民币的再贴现额度，以支持“三农”和小微企业信贷投放。

不过央行在二季度货币政策执行报告中也指出，定向降准等结构性措施若长期实施也会存在一些问题，（结构性问题）根本上还是要依靠体制机制改革。

**定向宽松节奏或放缓**

7月23日国务院常务会议提出十条措施缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。

中金报告预计，定向宽松的方向将得到坚持，但节奏可能放缓，当前货币政策不存在紧缩的条件。

二季度外需回暖帮助经济增速企稳回升，7月出口同比增长14.5%，贸易顺差创历史新高473亿美元，外需继续好转。中金并认为，三季度国内生产总值(GDP)同比增速即使因为去年的高基数而出现下行，但环比增速仍将保持较快增长。

“经济增速的回升，降低了货币政策进一步放松的可能性。政策当局可能会让前期政策放松的子弹飞一会儿，以观察效果。”中金称，三季度进一步的政策放松节奏可能低于二季度。

同时，中金报告亦指出，经济虽然企稳回升，但增速仍在低位，房地产市场调整也仍对下半年增长构成压力。而且当前通胀压力小，工业品价格仍在下跌，所以货币政策不存在紧缩条件。

国家统计局周六公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，较上月持稳；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅缩窄至0.9%，均符合路透调查预估中值。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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