中国增加存贷比弹性料明显拉低贷存比 降准可期降息延后--海通

路透北京11月20日 - 中国国务院周三常务会议针对缓解国内“融资难、融资贵”问题提出十条举措。国内券商--海通证券发布报告认为，增加存贷比指标弹性料导致贷存比明显下降，信贷投放空间打开，同时将同业存款变成一般性存款或会伴随补缴准备金，从而致使央行相应下调存款准备金率，预计会有四次下调。

该券商并称，加快利率市场化改革，利用市场机制引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率，意味着存款利率降息或暂时延后，但回购利率等市场化利率的下调依然可期。

国务院周三常务会议提出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

以下为海通证券报告要点摘录：

第一，国务院常务会议称为缓解企业融资成本高问题，将增加存贷比指标弹性，传部分金融机构同业往来将纳入存贷比统计口径，将显着降低商业银行贷存比，平均降幅在5%左右，测算将立即带来5.5万亿左右新增信贷额度空间，增强商业银行的信贷供给能力。同时将同业拆放纳入贷款具有重要意义，意味着金融市场的繁荣将直接创造信贷需求。

日前央行决定调整金融机构各项存款和各项贷款统计口径，并相应调整同业往来统计口径、报表项目及归属。具体看存贷款统计口径的调整，将非存款类金融机构存放款项从“同业往来（来源方）”调整至“各项存款”，对非存款类金融机构拆放款项从“同业往来（运用方）”调整至“各项贷款”。

利用上市银行2014年中报数据，我们测算商业银行贷存比将出现明显下降，平均降幅在5%左右，其中降幅最高的是兴业银行11%，而降幅最小的是农业银行的0%。统计非存款类金融机构同业往来部分的资产负债规模，截止今年9月份，对其他金融性公司负债规模为10.3万亿，其中存款约为9.8万亿。按照上市银行数据这部分同业存款对应的同业拆放资金约为2万亿（20%），如果按照75%贷存比上限，意味着可以立即释放约5.5万亿信贷额度空间，增强商业银行的信贷供给能力。

此外，将同业拆放纳入贷款具有重要意义，意味着金融机构之间的资金往来将成为社会信用创造的重要部分，金融市场的繁荣将可以带来信贷需求的增加。

第二、9月份其他金融性公司在商业银行的同业存款约在10万亿左右规模，若将其变成一般性存款或需补缴准备金，若实施必然伴随着存款准备金率的大幅下调，幅度或在4次以上。此外由于同业存款在各家银行分布不均，通过MSL定向宽松应也必不可少。

如果这部分资产变成一般性存款纳入存贷比分母统计口径，或需补缴准备金，按目前大型存款类金融机构20%存准率计算，则需多缴准2万亿左右，相当于约提高存准率1.8个百分点，短期内货币紧缩效应大大增强，至少需要立即下调4次法定存款准备金率来对冲。虽然理论上可以完全对冲，但由于同业存款在各家银行分布不均，会导致资金需求短期失衡，或对货币利率有短期冲击，因而通过MSL定向宽松应也必不可少。

第三、加快发展民营银行、互联网金融，发展贷款担保机构，改变金融机构绩效考核，增强对小微、三农等贷款的能力。旨在增强银行业服务实体经济能力，增加服务供给，引入更多市场化竞争，提高服务质量。而互联网银行、民营银行等高效率的模式是支持重点。

第四，充分发挥直接融资低成本优势，包括债券市场简化小微、“三农”金融债等发行程序，运用信贷资产证券化盘活存量；股票市场出台注册制改革方案，取消股票发行的持续盈利条件，降低小微和创新型企业上市门槛等。

其中资产证券化有助于盘活银行存量信贷资产，降低其贷存比。而由于债券利率远低于贷款，将贷款转化为信贷资产证券化可以逐渐降低存量信贷的成本，是化解贷款高利率的重要手段。

第五、利用海外低成本资金，支持企业跨境融资。创新外汇储备运用，支持中国装备“走出去”，化国内过剩产能为主权财富以及对外债权。目前全球资本过剩，发达国家零利率环境未变，“融十条”鼓励跨境融资，让更多企业与全球低成本资金“牵手”。

而随着古丝绸之路建设的启动，中国相对先进的过剩产能将“走出去”，化国内过剩产能为主权财富以及对外债权，实际也是中国经济转型的最佳选择之一。

第六、加快利率市场化改革，利用市场机制引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率，意味着存款利率降息或暂时延后，但回购利率等市场化利率的下调依然可期。而同业存款上缴准备金或将增加银行发展理财业务的成本，促使其下调理财收益率，助于无风险利率以及信贷利率的下降。

目前贷款利率居高不下的一个重要原因在于低成本的银行存款持续转化为高成本的理财，因而总体成本持续上升，其不具备下调贷款利率的动力。如果同业存款需要上缴准备金，或将增加银行发展理财业务的成本，促使其下调理财收益率，减缓存款向理财转化的速度，助于无风险利率以及信贷利率的下降。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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