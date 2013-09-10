8月社会融资环比翻番 但判断经济回升态势确立需时日

* 8月社会融资规模1.57亿元环比大增

* 新增贷款环比基本持平且在预期之中

* 经济企稳回升趋势确立尚非一致看法

* 预期货币政策将在三中全会召开前维稳

路透北京9月10日 - 中国8月社会融资规模环比翻番跃增至1.5万亿元人民币，其中未贴现承兑汇票等升幅明显，但同期的新增贷款与前月差异较小，单从金融数据角度分析，业内人士对国内经济企稳回升趋势是否已经确立存在分歧。

受访者们并指出，在今年三中全会召开之前，预期央行货币政策执行将延续目前稳定的大框架，流动性管理维持紧平衡的力度。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示，社会融资总量恢复到了1.5万亿人民币以上，这是上半年相关监管政策密集出台压制非标融资之后，社会融资总量4个月以来的首次回升。

“中长期贷款维持在较高水平和未贴现票据大幅增加都是经济向好的表现。未贴现票据增加表明企业的融资需求旺盛，但是信贷总额却受到限制，所以需要通过银票来融资。”他称。

中国央行甫公布的数据显示，8月新增人民币贷款7,113亿元，高于此前路透7,000亿元的调查中值，上月为6,999亿元；其中非金融企业及其他部门中长期贷款增加2,312亿元，占整体的比例约为32.5%。

不过民生银行金融市场部首席分析师李志强指出，信贷数据比较正常，经济形势方面，虽然近期公布的数据环比有回升，但其不认为经济长期向好的趋势已经确立。因为目前来看，政府并没有出台大规模刺激经济的计划，未来投资的增量不一定会很明显。

央行公布数据并显示，8月份社会融资规模为1.57万亿元，分别比上月和上年同期多7,504亿元和3,212亿元；其中，委托贷款增加2,938亿元，同比多增1,892亿元；未贴现的银行承兑汇票增加3,045亿元，同比多增3,891亿元。8月末广义货币供应量(M2)同比增长14.7%%，路透调查中值为14.4%。

欲浏览中国8月人民币新增贷款及M2增速图表，请点选 r.reuters.com/nef92v

继此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。

今年11月将召开的十八届三中全会，将确定新任政府未来5年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。（完）

(发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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