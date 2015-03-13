今年中国金融业发股集资活动料将创下2010年以来最高

路透香港3月13日 - 未来几个月，中国多家银行、证券、及保险公司计划透过发行股票筹资至少300亿美元，今年将2010年以来中国金融业股权募资活动最活跃的一年。

今年一开局便声势惊人，根据汤森路透资料，不到三个月已有60亿美元以上的发股案，包括海通证券(600837.SS)(6837.HK)的39亿美元定向增发，以及东方证券(600958.SS)的16亿美元首次公开上市(IPO)。

中国的银行及保险公司纷纷筹资以强化资产负债表，满足新的资本充足规定，而证券公司则是进入资本市场集资，以扩张信用融资及其他放贷业务。对于倚重中港发股案子贡献亚太地区费用收入的投行而言，这些集资热潮将是一大福音。

由于不良债权疑虑及中国内地股市疲软，打压投资人意愿，数年来，中国的股权募资活动持续低迷。今年的热潮反映出在中国接连宽松货币政策后，前景更加乐观，特别是金融企业的前景。过去一年恒生H股金融指数.HSHFI大涨30%以上。未来几个月预计登场的发股案，包括中国最大资产管理公司华融资产管理高达30亿美元的IPO，以及华泰证券与广发证券将发行H股，规模各达20亿美元。

“考虑到货币政策放松，考虑到银行业者的获利前景，这将是它们发股的一个不错机会，”法国巴黎银行大中华区股票部负责人Francois Perrin指出，并表示，基于保险业的成长性及股东权益报酬率(ROE)较高，他看好保险股多过银行股。(完)

(编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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