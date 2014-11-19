将进一步有针对性地缓解融资成本高问题--国务院常务会议

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月19日 - 中国国务院周三举行常务会议指出，将进一步有针对性地缓解融资成本高问题，以促进创新创业、带动群众收入提高，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等措施。
中国政府网新闻稿引述会议称，当前“融资难、融资贵”在一些地区和领域呈现缓解趋势，但仍然是突出问题。
会议称，将增加存贷比指标弹性，改进合意贷款管理；支持担保和再担保机构发展，推广小额贷款保证保险试点；加快利率市场化改革，建立市场利率定价自律机制，引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率。
同时，将抓紧出台股票发行注册制改革方案，取消股票发行的持续盈利条件，降低小微和创新型企业上市门槛；建立资本市场小额再融资快速机制，开展股权众筹融资试点；创新外汇储备运用，支持实体经济发展和中国装备“走出去”。（完）
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。