中国增加存贷比指标弹性来缓解融资贵问题的效果或有限--宏源

路透北京11月20日 - 中国国务院最新常务会议决定将进一步有针对性的缓解当前融资成本高问题，并推出增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施。国内券商--宏源证券发布报告认为，存贷比并非当前新增信贷萎靡和融资贵的最主要原因，因此增加存贷比指标弹性措施的效果可能有限。

该券商并称，银行出于资产端坏账担忧导致的风险偏好下滑以及实体有效需求的不足才是当前的主要矛盾，不过这个主要矛盾短期难以解决，叠加央行持续的偏宽松货币政策基调，意味着实体资金紧张和银行系统资金充裕的局面仍将持续。

此次常务会议还决定，引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率，并抓紧出台股票发行注册制改革方案，降低小微和创新型企业上市门槛。

以下为宏源证券报告要点摘录：

一、最值得关注的是第一条“增加存贷比指标弹性”，理论上有助于进一步缓解部分银行的存贷比压力，促进商业银行将更多信贷资源投放到实体经济，但我们并不认为存贷比是当前新增信贷萎靡和融资贵的最主要原因，因此其效果可能也有限。

“增加存贷比指标弹性”指的是什么呢？一种可能是进一步调整存贷比计算口径。事实上，今年6月30日银监会已下发通知调整存贷比计算口径：计算存贷比分子(贷款)时扣除6项，计算存贷比分母(存款)时增加2项。分子扣除的覆盖面已经较全面，分母（存款）端增加的2项是银行对企业或个人发行的大额可转让存单以及外资法人银行吸收的境外母行一年期以上存放净额，暂时并未将非银行金融机构存放在银行的同业存款（包括证券保证金和货基协存等）纳入分母，若真调整存贷比口径，将这部分同业存款纳入分母的概率最大。

理论上分母扩大口径有利于刺激银行放贷，特别是在三季度存款负增长的背景下，但是，应该看到当前新增信贷疲弱不仅仅是因为存贷比约束，更重要的是出于坏账担忧导致的风险偏好下滑以及实体有效需求的不足所致，因此单纯存贷比口径调整的效果可能也有限。

另外，若真将同业存款纳入存贷比分母，也可能带来一系列问题：

首先，如果纳入分母的存款口径，是否同业存款也需按照一般存款标准缴纳准备金？如果缴准则反而起到了紧缩效果，因此可能需要顺势降低准备金率进行对冲。但这只是一个猜想，不清楚决策层是否会如此操作。

可以参考2011年发生的案例是，三季度开始将保证金存款纳入各项存款口径，当年9月份至次年3月需要分批次按步骤进行补充缴准，在2011年12月和2012年2月分别降低了准备金率0.5个百分点。

需要再次明确的是，目前存贷比并不能约束信贷投放的主要因素，银行“惜贷、惧贷”情绪和高质量符合风控条件的企业需求萎缩才是关键。

其次，6月底调整存贷比口径时未将同业存款纳入的原因此刻仍需考虑，当时担心的主要是可能引发一些同业业务监管套利，金融机构之间可能通过资金来往、实现虚增同业存款规模、导致存款重复计算，达到监管套利目的，与加强同业监管的大目标不合。由于这些因素在当前仍然存在，因此“增加存贷比指标弹性”也可能是指在监管的实务操作执行中变相放松存贷比的考核标准。

二、中国由间接融资为主转向更多依赖直接融资、由债务融资转向股权融资是大势所趋，注册制势在必行，但对于当前融资贵问题，仍是远水难解近渴。

在银行体系不能很好的完成借贷给实体经济的任务时，大力发展多层次资本市场，鼓励企业从资本市场融资显然是一个好选择，10月社融数据股票和债券融资规模大幅增加也说明了这点，但注册制的推出并非能一蹴而就（至少在2016年前很难），短期内资本市场对解决融资难融资贵问题的效果可能也比较有限。另外，短期市场可能会对注册制的提法引起的供给冲击有一定担忧，我们认为可能能看到一些注册制相关的讨论稿和征求意见稿出台，但离真正推出尚需时日，并不会构成影响市场的主要因素。

三、对利率市场化改革的调子变化：

7月会议的“有序推进利率市场化改革”变成了11月会议的“加快利率市场化改革”，当时市场分析普遍认为放缓利率市场化步伐，缓解诸如理财产品为代表的市场化产品带动存款利率上升的势头，

现在重新变化为“加快”，按照利率市场化步骤，还剩下存款保险制度推出、存款利率上限放开等，预计存款保险制度将加快推出，存款利率上限短期内看不到，但有可能推出面向企业和个人的大额存单。

四、银行出于资产端坏账担忧导致的风险偏好下滑以及实体有效需求的不足才是当前的主要矛盾，这个主要矛盾短期难以解决，叠加央行持续的偏宽松货币政策基调，意味着实体资金紧张和银行系统（资本市场）资金充裕的局面仍将持续。

在实体有效需求不足、坏账风险暴露的背景下，如何提高金融机构的风险偏好是个世界性难题，欧美央行的非常规货币政策就是为了解决这个矛盾，但结果是央行释放的流动性仍淤积在银行系统或流入资本市场，带来的是资本市场的繁荣和实体经济的冷清，这一现象是否会在中国重演，取决于央行能否迅速疏通货币政策传导机制，将流动性投放与实体信贷更直接挂钩，可以预计PSL、MLF等直接挂钩信贷投放的工具仍将继续出台，其他形式的宽松政策也可能使用，但真正疏通货币政策传导机制，可能还需要时间，这一段时间中实体资金紧张和银行系统（资本市场）资金充裕的局面仍将持续。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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