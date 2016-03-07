焦点：中国政府工作报告首提社融目标 货币政策中介目标调控转型正当时

路透上海3月7日（作者 李铮） - 中国当前经济增长的周期性和结构性问题交织叠加，而社会融资规模余额增速目标今年首次纳入政府工作报告，与货币供应量（M2）并列成为新常态下货币政策调控的两个中介目标，意味着货币政策正紧密配合供给侧改革应时而动。

分析人士并指出，随着商业银行逐利动机的日益增强以及多层次资本市场的发展, 具有一定行政色彩的信贷规模调控已不合时宜，且央行已推出宏观审慎监管框架（MPA）；因此社会融资规模作为来自于资产方的“镜像”指标，是负债方M2的有益补充，两者互相印证和校正，共同构成货币政策的二元传导机制。

“货币政策框架接下来也会再逐渐向社融规模和利率的双目标模式过渡。从未来发展来看, 我国建立以利率为中介目标的货币政策框架是必然的选择。”有央行人士对路透称。

以往，央行在每年初根据以往的信贷规模及来年的经济增长目标拟定当年的信贷规模总量, 与商业银行协商后落实到各主要商业银行。信贷规模与M2在过去比较长一段时间是中国货币政策实际上的两个中介目标。

2016年中国政府工作报告提出，稳健的货币政策要灵活适度。今年广义货币M2预期增长13%左右，社会融资规模余额增长13%左右。

平安银行宏观研究中心主任赵建指出，信贷规模单单是商业银行的贷款投放，既不能涵盖银行表外信贷，更加无法反映信托保险租赁以及第三方金融机构的融资情况，政策实施效果越来越不理想，而社融规模能更好地满足实体经济多样化需求，提高服务效率，降低融资成本。

而近年来，货币政策传导机制更加复杂，短期波动加大，M2与实体经济的关系不够稳定，加大了社融余额指标调控的必要性。

一位国有大行资深研究员就表示，“今年上半年M2肯定会系统性偏高，M2/GDP比率的增速可能会是两倍以上的超预期增长，而经济仍存下行压力，因此M2这一指标与经济增长的关系进一步弱化。”

有外资行高管也谈到，中国尚不具备实施价格型调控，继续保留数量型中介目标，并不断调整优化，是这一阶段货币政策框架转型的现实选择，配合之前推出的MPA，以社融指标中间变量来引导，政策逻辑很清晰。

“存贷款口径调整等因素使得M2已经很难完全反映社会流动性和资金流向。社融总量框架覆盖更大，更能准确反映金融体系对实体经济的直接支持，透明度更高。”该高管并称。

从社会融资规模的发展历程看，2011年央行开始研究编制社会融资规模指标。此后连续五年，中央经济工作会议和政府工作报告均提出要保持合理的社会融资规模。目前，社会融资规模指标已完成从增量发布到余额发布、按季发布到按月发布，同时将历史数据上溯到2002年。

目前，社会融资规模可以分地区统计，分银行和非银行统计，分银行表内和表外统计，分直接融资和间接融资统计，分不同市场（债券市场、股票市场）统计等。这些分项数据，可以反映资金在不同市场、不同地区、不同机构、不同产品之间的流动，以及资金在表内和表外之间的流动。

**货币政策新二元传导机制转型正当时**

与供给侧结构性改革相适应的货币政策调控，既要防止结构调整过程中总需求的意外下滑，为全面深化改革赢得时间空间，同时又不能过于宽松，妨碍市场的有效出清。应对挑战，提出社会融资规模余额增长目标也许适逢其时。

中国银行下属基金的高级研究员陈鹄飞分析，一方面，社会融资规模是从金融角度反映供给侧结构性改革的重要指标。当前,中央提出要推进供给侧结构性改革,要“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”,而社会融资规模能够有效反映这些供给侧的变动情况。比如,社融规模结构变动反映了实体经济去杠杆的趋势;社会融资规模中高成本融资占比减少,表明实体经济融资成本下降;新产业、新业态以及小微、农业等“短板”领域融资增长较快,有利于产业升级和扩大有效供给。

另一方面，社会融资规模调控对于“推动建立统一、全面、共享的金融综合监管，实现金融风险监管全覆盖”也具有重要的意义。分业监管具有领域分割化、信息碎片化等特征，容易形成跨领域风险的监管真空和责任主体缺失。在“大监管”金融监管体制改革稳步、有序推进的当前形势下，通过社会融资规模这个政策抓手，能进一步推动监管信息统一和有效提升金融监管的效率，从而实现金融风险监管全覆盖。

央行调统司司长盛松成亦撰文指出，社会融资规模和货币供应量，与货币政策最终目标和操作目标之间存在较强的相关性，两者对货币政策最终目标的影响以及对操作目标的反应是一致的。

他并表示，与货币供应量仅有总量数据不同，社会融资规模不但有总量数据，还有丰富的分结构的数据。不仅能完整反映实体经济从金融体系获得的资金总额，也能具体反映实体经济通过不同金融工具融资的结构，以及不同行业、地区、部门融资结构的变化，使监管层可以跟踪监测金融风险的跨市场、跨区域、跨机构、跨产品的传染途径，从而有效控制系统性区域性金融风险。

在盛松成看来，社会融资规模指标还有利于健全利率调控体系。利率能有效影响社会融资规模，社融规模与利率等货币政策主要操作目标相关性明显，且社融规模从金融机构资产方和金融市场发行方进行统计，有利于全面监测利率调控效果。

央行统计数据显示，去年末，中国社会融资规模138.28万亿元，增长12.5%。今年的目标是社会融资规模余额增长13%左右，测算下来增量为17.98万亿元。2015年，社会融资规模增量为15.41万亿元，2014年为15.88万亿元。

**未来中介目标或逐渐转向社融规模和政策利率**

不过，无论是以货币供应量还是社融规模，亦或是以利率为货币政策的中介目标,对实际经济发生影响都要通过利率这一中介, 利率是货币政策发挥作用的中枢。

上述外资行高管谈到，“在市场主体的行为并没有那么市场化时，还是要维持一定的总量调控，至少大家心中不会那么害怕，但未来的退出渠道也要想清楚。”

他并表示，宏观总量指标的好处是整个总量有控制，但也要考虑是否允许部分地域波动性特别大，避免过去某些时候一刀切的管理方式，“价格指标和总量指标有比较大的差别，相对来说后者弹性不够，如何达到有效的平衡，央行需要去探索。”

前述国有大行研究员则认为，未来完全以利率作为调控目标可能并不现实，以美国和日本为例，实行单一利率后采取负利率政策，虽然短期利率很低，但是长端长期国债收益率大幅波动，长端利率缺乏有效指引，无法反应经济金融基本面情况。

“未来适应中国模式应该是利率和社会融资的双目标模式。”该研究员称。

央行网站早前工作论文指出，货币政策框架从数量型向价格型调控的转型的关键，在于货币政策中介目标由货币供应量指标向政策利率的转变，而国债收益率曲线可以作为预测未来利率的工具，有助于货币政策通过预期渠道实现对实体经济的传导。（完）