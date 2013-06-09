中国5月融资增长乏力 M2增速偏高令政策难放松

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
采写/上海/北京中文部；撰写/边竞
路透上海6月9日 - 受累于疲弱的经济表现，中国5月新增人民币贷款以及社会融资规模增长均乏力，而与此同时，广义货币供应量(M2)的增速虽稍有回落，但依然处于较高水平，高货币投放并未带来相应的经济拉动效果。
分析人士指出，由于实体经济需求偏软，融资的内生性增长动力不足；而另一方面，M2的偏高增速又掣肘货币政策的操作空间，若中国经济不出现进一步恶化的趋势，料政策难有放松余地。
他们并认为，从李克强总理的最新表态看，今后货币信贷的管理重点将主要是存量，而非更多关注增量，这表明监管层已逐渐改变通过货币数量扩张，以扶助实体经济的态度，转向促进融资结构调整，而为了将货币供应量控制在合理范围，货币政策在数量调控上或倾向中性偏紧。
“新增贷款比较少，企业的贷款增加不多，M1增速跌得比M2快，实体经济不太好，需求比较低迷。”平安证券固定收益部研究主管石磊称。
中国央行周五公布数据显示，5月新增人民币贷款6,674亿元，低于此前路透8,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长15.8%，路透调查中值为15.9%。
广发银行金融市场部高级交易员颜岩谈到，M2增速依然远高于目标值，虽然未来其受基数影响会自然回落，但想要接近13%的目标还需调控，所以数量型的政策放松不会出现，更有可能的是产业政策或价格水平的调节，但目前来看后者的可能性也不大。
中国国务院总理李克强周六表示，要通过激活货币信贷存量支持实体经济发展；通过深化改革，激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力。
参看M2及新增信贷图表，请点选(link.reuters.com/mud78t)
**企业贷款需求偏弱**
5月新增人民币贷款偏低，企业贷款需求不振无疑是重要原因，银河证券银行业分析师黄斌辉指出，从企业5月新增贷款结构看，票据融资及短期贷款较少表明企业信贷需求疲弱；而居民贷款构成新增中长期贷款的主力，预计与当前房地产市场的热度相关。
光大证券宏观分析师钟正生亦谈到，5月新增信贷中可能较多用于居民按揭贷款，非金融企业中长期贷款起不来，这就说明金融向实体经济输血的渠道仍然不太顺畅。
央行数据显示，5月新增人民币贷款中，中长期贷款占比升至56.1%，为年内第二高，不过其中非金融企业及其他部门中长期贷款占比仍维持在22%左右的偏低水平，而住户中长期贷款占比则达34%。
黄斌辉并表示，人民币贷款、未贴现的银行承兑汇票和信托贷款等是导致5月社会融资规模放缓的主要因素。前两者是实体经济信贷需求的反映，而信托贷款与外币贷款增长放慢预计与近期的监管相关。监管部门对表外和影子银行的重视，势必对包括委托贷款、信托贷款的新增形成影响，由此造成社会融资总量增速下滑。
民生银行金融市场部首席分析师李志强认为，社会融资额环比降幅较大，除了经济对资金需求不旺的原因外，很可能也与5月外部资金流入放慢有关；随着人民币升值幅度不断累积，外资流入的主观动能下降，而外管局20号文的出台，又使外资流入受到限制，二者叠加使外资流入放慢，这应该会对社会融资活动产生降温的作用。
央行数据并显示，5月社会融资规模为1.19万亿元人民币，同比多增424亿元，比上月少5,763亿元；1-5月社会融资规模为9.11万亿元，比上年同期多3.12万亿元。
而联迅证券高级宏观和固定收益分析师杨为敩表示，5月M2增速相较M1，出现更明显的回落，显示货币活性出现进一步的下降，随着资本流入的减缓，货币政策已显被动偏紧，激发存量货币活性无法短期内对资金面起到补充作用，而若政策无法有效宽松，经济仍面临通缩风险。
5月狭义货币供应量(M1)同比增长11.3%，较上月低0.6个百分点。
**控货币供应量，政策或中性偏紧**
尽管中国5月新增信贷乏力，但M2增速仍明显超出13%的调控目标，货币供应的超速增长或已引发监管层的警惕，为控制货币供应量，未来一段时间内货币政策在数量调控上或坚持中性偏紧的基调。
石磊谈到，李克强总理关于盘活货币信贷存量是新提法，以此判断货币供应量增速上不太可能有扩张的空间，“本来M2就高出目标那么多，信贷增长水平能维稳就不错了，(央行在数量调控上)可能维持中性偏紧的政策，但宏观面不支持很紧。如果经济增速低于7.5%，可能会有很多不良贷款出来。”
汇丰银行中国宏观经济分析师孙珺玮表示，综合来看，管理层对经济放缓的容忍度在增加，希望把经济水分挤掉，继续改革防风险，难见有明显的刺激政策。
而民生银行金融市场部首席分析师李志强认为，综合社会融资和通胀方面的数据，回落幅度并不剧烈，而且社会融资的适度回落原本就是符合政策意图的，央行会继续观察未来1-2个月的经济数据，如果经济数据继续下滑，则很可能会降息。
银河证券黄斌辉指出，目前状况下，货币政策在“保增长、控通胀、防风险”三者间平衡性和协调性要求更高，接下来的货币政策取向可能很难直接用稳健或宽松来概括，动态权衡可能会是比较现实的选择。
央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。
财税缴款、存款准备金清算补缴等相继收敛中国银行间资金市场后，周五资金面一度“哀鸿遍野”，资金价格狂飙，终迫使央行午后首次动用SLO工具施以援手，资金面略显缓和迹象，市场总算在大旱之后获得一丝雨露。(完)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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