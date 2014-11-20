中国拓宽直接融资渠道有助缓解融资难 然难缓解融资贵--国信

路透北京11月20日 - 中国国务院周三常务会议针对缓解国内“融资难、融资贵”问题提出十条举措。国内券商--国信证券最新报告认为，中国货币政策传导机制不畅，过度依赖间接融资显然是个肇因，此次会议拓宽直接融资渠道，对缓解“融资难”大有助益，不过对缓解“融资贵”则难有建树。

国务院周三常务会议提出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

以下为国信证券报告全文：

企业融资成本居高不下，非当下中国所独有，亦非一纸公文能化解。君不见，国务院虽政令频发，企业主仍嗷嗷待哺？那么，此次会议新在何处，意在何方？无他，有二：

其一，拓宽主渠，抢修辅道。将非银同业存款纳入贷存比考核，拓展商行（特别是股份制商行）放贷能力，是谓拓宽“主渠”；“抓紧出台股票发行注册制改革方案，降低小微和创新型企业上市门槛”，是谓“辅道”。中国货币政策传导机制不畅，过度依赖间接融资显然是个肇因，谁都知道商行和央行从来就不是一根绳上的蚂蚱呢！所以，别让商行一家独大，所以妄自尊大了吧。不过，直接融资扩容，对缓解“融资难”大有助益，对缓解“融资贵”则难有建树。

其二，降息难求，变通可期。降存款利率，核心存款流失难抑，货币金融监测堪忧，难成选项；不降存款利率，只降贷款利率，喊政治口号，榨商行息差，太过强求！将非银同存纳入存款，缓商行竟发理财冲动，是降低商行负债成本的一途；将PSL向商行全面推进，提供稳定低廉的基础货币，是降低商行负债成本的二途。双途并下，商行负债成本应可下行；息差维持，商行贷款利率自可下行。降低企业融资成本，此当为关键之关键。

注意，会议未再提及“抑制金融机构筹资成本不合理上升”（8月14日发布的《国务院办公厅关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》）。思来想去，这可能有避免表述冲突之意，毕竟会上还稍显意外地提出“加快利率市场化改革”；也可能有不会降息之意，政府既然无意无意通过主动调低银行负债成本，来降低企业融资成本，短期内全面降息自然不在政策考量范围之内。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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