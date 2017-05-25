中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会

路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。

方星海在上海衍生品市场论坛上并指出，从国际市场看，商业银行是国债期货市场最重要的参与者。但目前国内国债期货参与者主要是证券公司与基金公司，商业银行作为国债市场的主体尚未参与，国债期货价格的权威性还不够强，市场流动性不够深，还不能全面反映市场供求关系。

“我们正积极与有关部门研究推进商业银行参与国债期货，以满足商业银行风险管理的需要，保障我国金融市场安全平稳发展。”他称。

他并透露。棉纱、纸浆期货上市已在积极准备中，生猪、苹果、红枣等服务“三农“和具有鲜明区域特色的新品种上市也在研究推进，并要抓紧完善现有交易机制。

“在豆粕、白糖期权平稳运行的前提下，我会将逐步扩大商品期权品种，继续推进股指期权上市准备。”他说。

方星海并谈到，专业做市商机构在缺乏流动性的期货品种上发挥了良好效果，市场流动性有了很大改善。目前各交易所正加紧研究在不活跃的期货合约上采用做市商交易制度，保证市场具备适当的流动性与稳定性，避免出现盘中价格瞬时异动。

他认为，市场参与者的进一步优化将有助于波动率的下降，证监会积极倡导和推动业务创新，但绝不允许利用创新来规避监管，以创新之名，行钱生钱之实，导致资产泡沫累积，徒增金融体系风险。对各类违法违规行为，将始终保持零容忍，坚决予以严厉打击。

上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心5月稍早发布相关业务规则，关于原油期货明确交易品种为中质含硫原油，报价单位为人民币，交易单位1,000桶/手。上海期交所表示，将积极支持能源中心开展原油期货上市前的各项准备工作，争取年内推出。（完）

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