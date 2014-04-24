中国或在一到两年内成为精炼铜净出口国--五矿

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港4月24日 - 中国五矿有色金属控股有限公司副总经理金霄光表示，中国可能在未来一到两年内成为精炼铜净出口国。
此番言论表明，中国自全球市场购买精炼铜的兴致可能下降，尽管其仍需进口铜精矿。
“我们可能看见在一到两年内，中国成为一个净出口国...根据行业的情况，”金霄光在香港一行业会议的间隙对记者表示。
金霄光还称，中国精炼铜产能目前足以满足国内需求，未来应该也能够向全球市场出售铜。
中国是全球最大的精炼铜消费国。金霄光称，今年的进口取决于融资需求。
鉴于信用市场收紧，对铜等大宗商品的进口常常在国内市场上转售，以便为在中国的其他高收益投资筹资。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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