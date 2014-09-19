葛兰素史克旗下GSKCI因贿赂被中国判罚30亿元 前高管判刑（更新版）

(新增判决细节及葛兰素史克声明)

路透北京9月19日 - 中国法院周五宣布，判处葛兰素史克（中国）投资有限公司（GSKCI）罚金人民币30亿元，这是迄今为止中国开出最大罚单，前高管马克锐（MARK REILLY）等被告被判有期徒刑二到四年。

据新华社报导，长沙市中级人民法院依法对葛兰素史克（中国）投资有限公司和马克锐等人对非国家工作人员行贿、非国家工作人员受贿案进行不公开开庭审理，当日宣判。

新华社报导称，长沙市中级人民币法院以对非国家工作人员行贿罪判处GSKCI罚金人民币30亿元；判处被告人马克锐有期徒刑三年，缓刑四年，并处驱逐出境；判处被告人张国维有期徒刑三年，缓刑三年；判处被告人梁宏有期徒刑二年，缓刑三年；判处被告人赵虹燕有期徒刑二年，缓刑两年。

并以对非国家工作人员行贿罪判处被告人黄红有期徒刑二年，以非国家工作人员受贿罪判处其有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年。宣判后，被告单位的诉讼代表人及各被告人均当庭表示认罪服判，不提出上诉。

新华社周五并援引葛兰素史克总公司的致歉声明称，该公司完全认同中国司法机关依法认定的事实和证据，服从中国司法机关的依法判决，并向中国患者、医生、医院和中国政府、全体中国人民深刻道歉，对于由此造成的损害，葛兰素史克总公司深感痛心和愧疚。

“今天，葛兰素史克总公司进一步向中国政府和人民承诺，葛兰素史克中国公司将以实际行动在中国医药行业树立改革的样板：将坚持在中国持续投资，并一如既往地支持中国的科技发展；将针对流行于中国的疾病，进一步推进药物和疫苗的研发。”葛兰素史克的声明称。

葛兰素史克并表示，其中国公司还将通过扩大生产、扩大药品价格下浮空间，让中国农村地区和城市一样，提高对葛兰素史克药品的可及性。

葛兰素史克称，其中国公司的违法行为同样严重违背了葛兰素史克总公司的规章制度，完全背离了总公司要求员工遵守的价值观和行为准则。这些行为未能及时被发现并被制止，葛兰素史克总公司深感遗憾。

中国公安部去年7月对英国最大制药商葛兰素史克(GSK.L)下属GSKCI公司部分高管涉嫌严重经济犯罪依法立案侦查，今年以商业贿赂案移送检察机关审查起诉。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。