中国否认与芬兰扣留的"爱国者"导弹有关

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透北京12月23日电---中国周五否认与芬兰当局扣留的一艘货船上的69枚"爱国者"导弹有任何关系，称这批武器的目的地是韩国。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示："该货物是由德国生产运往韩国的。从各方报导看，这是一艘英国籍的船只，由德国出发，运载‘爱国者'导弹，前往韩国。"
一些报导称这批导弹是运往中国，但刘为民对此予以否认。
他表示，"我看不出这艘船运载导弹和中国有什麽联系。不知道为什麽总是有人喜欢把一些事情跟中国扯到一起。"
芬兰当局周三在南部港口科特卡(Kotka)扣留了"自由雷神"（Thor Liberty）号货船，并在船上发现69枚地对空导弹以及150吨爆炸物。
因没有武器出口转运相关许可，芬兰当局没收了这批导弹并逮捕了乌克兰船长和大副。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
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