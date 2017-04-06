中芬两国将提升双向投资水平 推动双边贸易平衡增长--联合声明

路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。

联合声明并称，中芬面向未来的新型合作伙伴关系是中国欧盟全面战略伙伴关系的补充，双方将推动落实《中欧合作2020战略规划》，支持中欧在条件成熟时启动中欧自由贸易协定联合可行性研究，加强双方高技术贸易合作。

同时，两国将深化在新型城镇化和绿色生态智慧城市建设领域合作，并挖掘在交通运输和信息通信技术领域的合作潜力，探讨欧亚电信连接方面的合作。

以下为中芬两国联合声明节选：

中芬面向未来的新型合作伙伴关系是中国欧盟全面战略伙伴关系的补充。在此基础上，双方一致同意，推动落实《中欧合作2020战略规划》，支持中欧投资协定谈判及中欧人员往来和移民领域对话进程，支持中欧在条件成熟时启动中欧自由贸易协定联合可行性研究，加强双方高技术贸易合作。

芬方支持中欧通过相互融合与互利合作，包括在亚欧会议平台下加强协作，促进亚欧互联互通协调开展，共同建设亚欧大市场，加强亚欧在人员、商贸、资金、技术、信息、通信等方面的交流。双方将促进开展中国－北欧合作的机遇。

双方将加强国家层面的政治引领和全面协调，不断扩大和深化在贸易与投资、创新、环保、城镇化等领域的务实合作，积极考虑建立富有成果的跨行业合作平台，充分利用两国现有合作框架，特别是中芬经济、工业和技术合作联委会、中芬科技合作联委会机制等。

双方将共同努力，提升双向投资水平，鼓励本国企业相关行动。双方将确保及时、妥善处理双方企业代表的签证和居留许可。双方将尽最大努力建设积极稳定的营商环境。两国将推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。进一步深化两国在技术贸易领域的交流与合作。

双方将进一步深化在循环经济、资源利用效率、可持续发展领域合作。双方将加强在能源可持续生产和利用效率、能源装备及技术标准、资源高效循环使用、资源产出率、电网灵活性发展和智能电网解决方案、垃圾处理、可再生能源、生物质能应用、可持续水资源管理方面的合作，开展在环境保护、空气质量和环境监测技术方面的信息交流。

双方将深化在新型城镇化和绿色生态智慧城市建设领域合作，重点是可持续城市规划与建设技术、城市适应气候变化、建筑节能与绿色建筑技术，以及装配式建筑与绿色建材等领域的合作。

双方愿进一步挖掘在交通运输和信息通信技术领域的合作潜力。双方愿积极开展交通运输领域合作，特别是加强创新运输服务、绿色交通、智慧交通、平安交通以及铁路基础设施建设和空运衔接发展等方面的合作。双方将重点推动在宽带网络、“互联网+”、移动通信技术、云计算以及信息人才培养等领域的合作。双方还将共同探讨在欧亚电信连接方面的合作。（完）