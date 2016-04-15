中国金融市场一周走势回顾

2013年11月5日，在北京拍摄的百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的4月11日-4月15日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.1%。本周人民币先扬后抑，随美指走势呈双向波动，汇率弹性明显增强，结售汇也趋于均衡。虽周三公布的贸易数据好于预期，但市场对数据解读存在分歧，对汇率的支撑难以持续。周五公布的经济基本面数据对汇市有一定支撑，后市人民币料仍维持区间震荡。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周再度转为净投放，并辅以MLF(中期借贷便利)操作，以缓释季度缴税高峰及下周MLF大量到期压力；预期央行下周仍继续维稳，资金面大幅收紧概率有限。

业内人士并认为，近期陆续发布的宏观数据显示中国经济低位企稳向好，加上MLF操作的预先缓冲，短期内货币政策宽松加码的必要性下降，降准预期有所降温，央行或继续依靠公开市场等常规工具调节流动性。

债市:

--中国银行间债市当周现券调整幅度较大，3月经济数据陆续发布，进一步验证了经济回暖的势头，加之中铁物资债券暂停交易等信用风险事件依旧频发，货币政策又没有更多想象空间，市场悲观情绪持续发酵，收益率连续跳升，不过短期涨速过猛也令技术性反弹动力集聚，周五随着一季度GDP等宏观数据密集发布，短期利空出尽令现券应声转暖。

而短期走势虽趋稳，但市场预期转好仍待时日，此外下周将有逾5,000亿元MLF到期，央行如何处理还需密切关注，后市现券可能还有波折。

票据:

--在季初人气短暂恢复之后，中国票据市场本周再度转淡，商业银行承兑的纸质、电子票据转贴利率均有所上行。交易员称，4月季度缴税及MLF到期将抽离市场流动性，资金面预期转紧，机构收票兴趣一般，市场情绪偏谨慎。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周震荡上扬，累计上涨3.12%。当周陆续公布的多个经济数据显露向好迹象，市场风险偏好提升，不过因热点板块轮动较快，对场外增量资金难有吸引力，大盘在脉冲性上涨后，即高位窄幅整理。沪综指周五收报3,078.117点。

期市:

--上海期交所沪铜当周大幅跳升。在美元指数走软，其他商品震荡偏强，尤其是国内3月经济数据好于预期的支撑作用下，投资者操作情绪有所好转。但市场信心仍显不足，铜价暂未能脱离弱势格局。沪铜主力合约周五收报36,990元。

--上海期交所沪金当周先扬后抑。沪金周三触及三周高点后出现短期回调，但春节后打开的中长期上涨空间仍在，后市需关注成交量的变化。沪金主力合约周五收报257.10元。（完）