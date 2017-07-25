中国加强金融监管势在必行 但不能“因噎废食”限制资管正常创新--报告

路透北京7月25日 - 中国国家金融与发展实验室和浙商银行周二共同发布报告指出，当前财富管理行业的资金流向总体上以支持实体经济为主，但资管业务及影子银行体系的大发展也导致中国金融行业过度膨胀，防风险加强监管势在必行，但不能“因噎废食”限制资管正常创新。

名为《钱去哪了：大资管框架下的资金流向和机制》的报告指出，中国资管市场的创新与发展为银行等金融机构带来稳定的客户、资金及中间业务收入，也为投资者提供了丰富的保值增值工具，并一定程度支持了实体经济，但大量资金进入金融体系空转，令资管机构面临较大的信用风险、市场及流动性风险、法律合规风险等，加大了严守不发生系统性金融风险的压力。

“为了‘穿透’财富管理行业底层资产，缩短资金链条，宏观经济金融政策更应该关注‘钱’从哪儿来，到哪儿去。”报告指出。

中国国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委员李扬在报告发布会上指出，当前中国金融乱象“主要出在监管体系不协调上”，监管体制是一个框架、起引导作用，如果引导方向有问题，就得不出预期的结果。

截止2016年末，银行理财产品资金占比28.4%，在市场中占绝对主导地位，累计29万亿元人民币，其中有超过70%的资金投向了实体经济。银行财富管理业务通过投资债券、债权、股权等类资产降低社会融资成本、支持实体经济发展。

报告作者，国家金融与发展实验室副主任、浙商银行首席经济学家殷剑峰分析称，实现财富管理行业的健康发展根本在于服务实体经济，应通过提供多层次、多样化、风险收益匹配的理财产品，引导资金流入实体经济最需要的领域。

监管套利、空转套利等乱象不断倒逼监管体制改革。报告强调，相关部门需要密切跟踪分析资金的动向和机制，建立跨区域、跨部门、实时的数据监测系统，防止区域性、系统性风险发生。

报告强调，监管与创新历来都是一堆矛盾体，监管过度也并非良药，适度才是维持两者平衡的关键，毕竟“一行三会”的职责在于“排雷”而非“引爆雷区”。

中国人民银行金融稳定局局长陆磊上月曾表示，当前中国资产管理市场存在一定的乱象，存在非持牌机构做代理资管，以及持牌机构有套利行为，需要制定统一资管规制的规则；同时，资管行业需回归资产管理的业务本质，打破刚性兑付。（完）