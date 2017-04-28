中国已进入金融风险高发期 允许释放一些风险点以保长期金融稳定--专家

路透北京4月28日 - 北京大学国家发展研究院副院长黄益平日前表示，中国已经进入金融风险高发期，中央提出系统性防范金融风险极有必要，在短期内允许违约和破产，释放一些风险点才能保长期金融稳定。

他是在最新一期长安讲坛上做出以上表述的。他并表示，货币政策要与监管政策相配合，在去杠杆、控制风险等方面要发挥一定的作用，但不太赞同把金融稳定（目标）或者金融变量直接放在货币政策决策机制里。

“在过去三五年时间里，似乎每一个风险都在不同的领域游走，一会是股市、一会是房地产、一会是债市、一会是外汇市场，不同的时期在不同地方体现。这是值得我们高度警惕的现象。”他说，这些现象表明中国进入金融风险高发期。

黄益平称，金融风险很容易在不同部门之间传导，银行危机和货币危机之间的相关度非常高，如果发生银行危机，接着再发生货币危机的概率比较高，反之也是这样。

他指出，由于中国政府兜底，一直没有释放风险点，从而经济当中的很多风险点在积累，这也导致了金融风险变得越来越大。

“从这个意义上，短期内通过强化市场纪律释放、处置一些风险点可能是维持中长期金融稳定的一个很重要的条件。如果把问题都兜起来，最后有一天谁也兜不住，就会发生系统性问题。”他说，在短期内允许违约和破产才能保长期金融稳定。

同时身为央行货币政策委员会委员的黄益平并指出，货币政策要稳健、审慎、要配合宏观审慎监管政策，但如果希望通过货币政策来调控一些金融风险指标，比如资产价格、杠杆率等，难度比较大。

他经过研究发现，把金融稳定纳入货币政策目标，效果不明显。同时，这么做难度非常大，其中一个原因是经济面临的冲击是多种多样的，面对不同的冲击做预期，不同的政策反应导致的结果会有很大的差别。

此外，黄益平认为，未来中国会走向更加灵活的汇率政策，对资本账户管制、对外汇市场的干预越来越少。而只要中国经济不出现大的问题，中国对外直接投资会越来越多，这是不可阻挡的趋势。

中国国家主席近日指出，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。（完）