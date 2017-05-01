中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华

路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。

文章称，从国际看，一些国家的货币政策和财政政策调整形成的风险外溢效应，有可能对中国金融安全形成外部冲击。从国内看，不良贷款增速有所放缓但仍难言见底、影子银行规模过大、监管套利增多等。

“不管是国海证券的‘萝卜章’事件，还是民生银行的‘假理财’案件，都是各种金融乱象的局部反应，到了必须出重拳治理的时候。”文章称。

监管重拳出击必然会伴随着压力和阵痛，这在近期的金融市场上已经有所体现。这要求一方面要把握好力度和节奏，防控好调控过程中可能出现的各种风险，引导市场心态向良性面发展；另一方面要保持定力，面对压力挑战，要有一如既往的决心和魄力。

“中央就维护国家金融安全提出六项任务，这为未来一段时间中国的金融工作提供了行动指南，接下来就要看金融监管部门和市场主体的具体行动了。”文章称。

中共中央政治局25日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习。习近平总书记强调，必须充分认识金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用，切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事，扎紮实实把金融工作做好。

中央对金融安全的高度重视，足见当前防范金融风险的重要性和紧迫性。其实在此之前，金融监管力度已经在持续加码。今年尤其是3月下旬以来，“一行三会”先后密集出台多项政策，针对行业乱象、违法行为进行整治和打击，弥补监管漏洞。

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