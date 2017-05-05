中国不能让金融机构成为风险之源 监管部门要更主动防控风险--新华

路透北京5月5日 - 新华社周四晚间发表述评指出，金融机构做好自身的事情是防范金融风险的根本，不能让本应是风险管控责任主体的金融机构成为风险之源，而外部有效监管也必不可少，监管部门要更加主动地防控金融风险，让风险防控做到耳聪目明。

针对落实国家主席习近平金融安全讲话，新华社发出第三篇述评指出，金融机构切实承担起风险管理责任，这一要求很有针对性和现实意义。要切实承担起风险管理责任，金融机构必须加强自身改革，完善公司治理结构，提高风险管理水平，必须加快经营模式、经营理念的转变。

“值得欣慰的是，各部门采取的一系列防范金融风险的政策效应开始显现，部分金融机构开始自我调整。”文章称，金融机构应把用来加杠杆、做通道、避监管的心思，多花在通过产品和技术创新服务实体经济、服务普通百姓上。

数据显示，今年一季度，银行同业和理财业务规模增速放缓，理财资金投向非标资产的比重也有所下降。

文章指出，一些金融机构的公司治理还不完善，尤其是一些新兴的金融机构在风险意识、管理制度等方面存在欠缺，经营行为上忽视金融业发展的规律，忽视潜在风险，完善公司治理，尤其要从源头上入手，对股东准入、股东行为进行有效监管。

当期中国金融业实力大大增强，但一些金融机构风险防范意识和公司治理水平还存不足。在利润冲动下，一些机构偏离守住风险底线，激进经营，偏离主业，利用监管真空进行资金错配、加杠杆，有的通过表外、通道等方式规避监管，进入国家限制的领域，滋生了资产泡沫。

一些金融机构打监管的“擦边球”，造成了风险隐患的积累。提高监管的反应速度和效率非常重要。监管部门要更加主动地防控金融风险，不能被动地跟在市场后面，要通过创新监管方式，提升监管能力和水平。

文章指出，在金融业改革发展大背景下，转型、创新成为行业趋势，但无论怎样创新，都要以支持实体经济发展为核心。国际金融危机教训证明，过分热衷于金融衍生品的经营，不仅无益于金融业自身发展，也会给实体经济带来伤害。（完）