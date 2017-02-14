中国未来金融科技投资仍将保持快速成长 金融机构和PE双驱动--安永

路透上海2月14日 - 中国去年在金融科技（FinTech)领域的投资出现井喷。安永中国的专家预计，未来几年中国金融科技领域的投资仍将保持快速成长，投资方不仅仅是私募基金（PE）和创投（VC）等风投资本，传统金融机构亦将成为金融科技的金主。

安永和英国财政部周二联合发布中英金融科技行动指南，该报告预计，中国去年在金融科技领域的直接投资达到了65亿英镑，位居全球第一位，同比增速超过2倍。而且中国的金融科技企业在成长的各个阶段都比较容易达到投资，从初创期、成长期到PRE-IPO阶段。

“现在是资本寒冬，未来大家投资会比较谨慎，但是国家政策及监管方面，还是会鼓励金融科技高速发展...这是一个弯道超车的机会，中国不会放过这个先机的。”安永中国金融行业风险管理转型与创新执行总监、中国金融科技负责人吴大维指出。

他说，一旦传统金融机构将金融科技视为挑战，而不是威胁，那么金融机构未来也会在金融科技领域做一些内部投资。未来金融科技的投资不仅来自PE，而且金融业的内部投资。

去年11月第八次中英经济财金对话成果中，包括中英两国将建立“中英金融科技桥”，推动双方的金融科技领域的合作。

安永大中华区金融服务部首席合伙人陈凯表示，在金融科技领域，中英双方是互补的关系，中国是全球高速成长的金融科技市场之一，拥有全球最大的消费者群体，在支付和另类融资具领先优势，而英国在区块链、监管科技和外汇交易等领域具备成熟或迅速发展的能力。

中国金融科技行业被少数科技巨头所主导，例如阿里巴巴(BABA.N)的蚂蚁金服、腾讯(0700.HK)的微信、百度(BIDU.O)的百度金融及京东(JD.O)等。其中蚂蚁金服去年4月完成的B轮融资，吸引了共计45亿美元（折35亿英镑）的投资。

报告指出，中国金融科技企业可在英国市场找到三类独特的机会，包括为每年大量赴英国的留学生和游客提供金融科技解决方案、参与英国的开放银行计划、参与例如沙盒计划（用于测试和开发新的针对英国市场的产品）等英国监管方面的创新计划。（完）