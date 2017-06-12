中国金融科技各领域发展存在失衡 需构建新生态--央行专家

路透北京6月12日 - 中国人民银行金融研究所所长孙国峰表示，金融科技正迎来加速发展的态势，但目前在金融科技内部各领域之间存在失衡，需要构建金融科技新生态。

新华援引他在2017科技金融发展论坛上称，金融科技的发展涉及金融科技公司、金融机构、监管当局、消费者、中介机构和自律组织等多方主体，这些主体之间的关系就形成了金融科技生态，一个良性互动的生态环境有助于金融科技在风险可控的前提下实现健康、可持续的发展。

近年来中国金融科技快速发展，在国际上居于领先地位，但在金融科技公司之间、金融科技公司与金融机构之间、金融科技（FinTech）与监管科技（RegTech）之间、金融科技发展与金融消费者保护之间都存在不同程度的失衡，亟须构建金融科技新生态。

“所谓金融科技新生态是指金融科技的各主体良性互动、共融发展，更好地服务实体经济，更有利于防范系统性风险，更大程度地保护金融消费者权益，促进提高我国金融科技的国际竞争力。”孙国峰补充道。

孙国峰认为，要实现这样一种良性互动的金融科技生态，是一项系统工程，首先需要完善现有法律体系，加强金融科技立法；其次要推动监管成本适度内部化，金融科技行业要承担一部分监管成本；第三，政府和监管部门制定相应的技术标准，完善市场的进入和退出机制；第四，在金融科技产品日益复杂的背景下，监管机构要加强金融消费者权益保护；第五，会计、法律、评估、评级等中介机构要提供专业的服务；第六，行业协会要发挥自律组织的作用。（完）