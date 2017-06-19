综述：中国金融科技发展加剧监管难度 应构建生态圈与监管科技融合发展

作者 马蓉/李文科

路透北京6月19日 - 以大数据、云计算、人工智能、区块链等技术为支撑的金融科技正在深入影响金融业态，而其具有的多变性、专业性令金融监管难度急剧扩大，且混业趋势也与中国金融体系的分业监管形成制度性错配，给金融监管体系带来严峻挑战。

业内人士指出，中国经济下行压力下金融风险点在逐步暴露，缺乏对金融科技的认知和正确引导将导致潜在风险难以预计。他们并建议，可考虑引入“监管沙盒”机制试点；同时，构建包括金融机构、金融科技（Fintech）机构、监管等在内的金融科技发展新生态，实现Fintech与Regtech（监管科技）融合发展。

“金融科技的快速发展现实中与监管是脱节的。”中国央行金融研究所所长孙国峰称在周一举办的“金融科技的发展与监管”学术研讨会上表示。

中国国家金融与发展实验室（NIFD）周一发布金融监管蓝皮书指出，金融科技将给监管体系带来三方面挑战。

一是，金融监管当局对于金融科技及其监管的理念尚未理清，金融科技的形态将如何表现、科技与金融融合机制是如何演进的、风险的环节在哪里、传染的渠道有哪些，对于主动型监管体系和监管者而言，仍然是有待研究的基础任务。

“中国有些问题没搞清楚就大发展，没搞清楚就监管，...因此讨论（金融科技）问题，首先要弄清楚是什么事，要向什么方向发展，俗话说就是清楚是驴不走还是磨不转。”国家金融与发展实验室理事长李扬在上述研讨会中称。

另一方面，以移动互联、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术为支撑的金融科技，将可能深入影响金融服务范式、风险定价机制和风险管控模式。但面对重大的金融创新，金融监管可能难以匹配相关的高度虚拟化、网络化、分布式的金融科技体系，信息技术、认识水平、监管能力以及技术资源等都对主动监管体系提出了新的要求。

同时，金融科技可能跨越时空限制在不同领域、不同市场开展多元化的金融业务，混业特征更加明显，同时也使得风险的内在关联性以及跨界关联性大大提升，但中国金融监管体系仍然是以分业监管为主的体系，这可能导致日益严重的混业经营趋势与边界明晰的分业监管体系的制度性错配。

蓝皮书建议，一方面监管当局要建立具有针对性和有效性的金融科技监管基础设施、基本原则、微观指标和监管工具等，并强化金融科技的典型技术及其与金融体系的融合，以及对金融监管体系的影响。

另一方面，建立健全金融科技的监管沙盒计划，引入“监管沙盒”机制试点，基于金融科技的金融属性和科技属性双重标准来遴选可能具有系统重要性的金融科技企业，并将其纳入到监管沙盒计划之中，实现创新促进和有效监管的结合。

此外，完善金融科技监管的基础设施，比如建立金融科技相关金融业务的信息系统和检测体系；完善目前基于机构的监管范式，以功能监管作为支撑构建金融监管新机构体系。

**Fintech与Regtech融合发展**

金融科技给金融监管体系带来的最大挑战是科技的广泛运用，而对金融科技的监管亦离不开科技，即监管科技（Regtech）。孙国峰指出，要维持金融科技健康可持续发展，需要监管与金融科技领域共同发展，实现内生发展机制，并构建Fintech发展的新生态。

“如果监管跟不上步伐，监管可能的选择，要么是不让你发展，要么最后出现问题之后一次性整治。”他称，“如何避免‘大发展、大整治’的出现，要构建包括Fintech机构、监管、法律组织等在内的Fintech生态，我倾向于监管是Fintech发展中的一种内生变量，推动其健康发展。”

蓝皮书指出，监管科技是能够有效地解决监管和合规性要求的新技术，主要包括机器学习、人工智能、分布式账本、生物识别技术、数字加密以及云计算等，亦是在金融科技的典型模式中所涉及的相关技术，是金融科技创新中“规避”监管的新兴技术支撑。

国际上，国金融行为监管局（FCA）在2016年5月4日就发布了“项目创新：监管科技”计划，尝试运用监管科技来监督金融科技及其相关机构、业务与服务等。不过，结合国际金融协会的研究，监管科技设计的主要技术在具体的监管实践运用中，相关技术的运用仍是初步的。

对于Fintech与Regtech的相互融合共同发展，陆金所副总经理兼首席风险执行官杨峻也谈到，陆金所目前已经从投资者的客观实力和主观风险偏好两个维度开发出投资者风险承受能力评估（KYC）系统--坚果财智分评估矩阵，作为陆金所投资者适当性管理体系。据悉，中国互联网金融协会即将与陆金所商讨将该管理体系向其他会员机构推广。（完）