吉林火灾工厂工人并不认为锁门不妥

6月4日在吉林德惠拍到的火灾后的局面。 REUTERS/Aly Song

路透中国德惠6月5日（记者 Koh Gui Qing） - 本周发生的吉林宝源丰禽业有限公司火灾导致119人丧生，但工厂工人并不认为大门被锁有任何值得奇怪之处，尽管这里之前也曾发生过一次火灾。

一名姓李的36岁女工表示，三年前该工厂也发生了火灾，厂里存储着用于冷藏的氨气。有说法称，当时是烟头引起了火灾。

中国政府对该厂最新一期火灾表示，初步调查显示是氨气泄露引发了爆炸，同时 厂内建筑材料也属易燃物，逃生出口设计不科学，防火设备不足等也是酿成灾难的原因。

中国的工厂经常锁住或封闭火灾出口，防止工人偷懒或盗窃。

中国官方媒体称，大门被锁造成了死亡人数的增多。最终死亡人数由之前的120人降至119人。上述姓李的工人表示，这种锁门的做法很常见。“他们担心工人外出，浪费时间而不工作。有些人在上班期间肚子饿，然后就出去吃东西了，(管理层)也担心这种事发生。”

另外一名不愿透露姓名的男性员工称，上班期间锁门也不是没有道理的。“他们当然会限制我们的行动。我不知道为什么，但是这么做并不是没有道理的。哪家公司会让工人在上班时间随便进进出出？”这名员工因吸入氮气而住院。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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