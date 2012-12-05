广东汕头一内衣厂发生火灾 14人死亡--新华

韩联社称韩国主要反对党寻求弹劾总理
路透首尔2月27日 - 韩联社报道，韩国主要反对党民主党周一称，将联合其他党派寻求弹劾总理黄教安。之前黄教安称针对贪腐丑闻的调查不会延期。
路透北京12月4日电---新华社周二报导称，广东省汕头市一家内衣厂发生火灾，造成14人死亡、1人受伤。
大火在下午4点被扑灭，事故原因调查等善後工作仍在进行。
今年11月，孟加拉国首都郊外一家制衣厂发生火灾，造成至少120人死亡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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