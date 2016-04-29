上海虹桥机场火灾已致2死4伤 机场运营未受影响（更新版）

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透上海4月29日 - 中国中央电视台官方微博周五报导称，据上海市消防部门介绍，上海虹桥机场一号航站楼地下空间改造过程中发生的火灾的明火已经扑灭。
报导称，这起事故已经造成两人死亡、四人受伤。
人民日报官方微博此前报导称，周五早上7点左右，上海虹桥机场一号航站楼地下空间改造过程中发生火灾。
虹桥机场一位负责旅客查询事务王姓官员称，虹桥机场运营正常，火灾没有对机场的运营造成影响。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。