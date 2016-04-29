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时事要闻 | 2016年 4月 29日 星期五 11:24 BJT

上海虹桥机场火灾已致2死4伤 机场运营未受影响（更新版）

路透上海4月29日 - 中国中央电视台官方微博周五报导称，据上海市消防部门介绍，上海虹桥机场一号航站楼地下空间改造过程中发生的火灾的明火已经扑灭。

报导称，这起事故已经造成两人死亡、四人受伤。

人民日报官方微博此前报导称，周五早上7点左右，上海虹桥机场一号航站楼地下空间改造过程中发生火灾。

虹桥机场一位负责旅客查询事务王姓官员称，虹桥机场运营正常，火灾没有对机场的运营造成影响。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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