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时事要闻 | 2014年 1月 15日 星期三 11:13 BJT

浙江温岭一鞋厂发生火灾 16人死亡

路透北京1月15日 - 新华社报道称，浙江省温岭市城北街道杨家渭村台州大东鞋厂周二发生火灾，造成16人死亡，5人受伤。

报道称，20多人获救，伤者在医院中情况稳定。

目前正在调查火灾发生原因。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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