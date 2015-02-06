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时事要闻 | 2015年 2月 6日 星期五 10:26 BJT

广东惠东一商场发生火灾 至少17人死亡

路透香港2月6日 - 新华社周五报导称，广东省惠州市惠东县义乌商品城周四下午发生火灾，死亡人数初步估计超过17人。

报导称，周四下午惠东县平山街道办惠东大道义乌商品城四楼仓库着火。

报导还称，消防官兵用了六个多小时将火势控制住。（完）

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