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时事要闻 | 2015年 5月 26日 星期二 13:31 BJT

河南一养老院发生火灾 38人死6人伤

路透北京5月26日 - 新华社周二援引河南省安监局消息称，河南省平顶山市鲁山县琴台办事处辖区康乐园老年公寓周一晚发生火灾，已致38人死亡，另有6人受伤。

搜救和善后工作仍在进行中。（完）

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