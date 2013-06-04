吉林火灾遇难者家属与警方发生冲突

路透中国6月4日(记者 Maxim Duncan) - 吉林宝源丰禽业有限公司火灾中罹难者的家属周二封堵道路，要求官方对该事件给个说法，并与警方发生冲突。至少有120人在火灾中丧生。

多名男女跪在吉林省德惠市的道路中央拦住汽车，他们周围聚集了逾百人。警方在约一个小时后驱散了人群。

赵振春(音)的妻子和妹妹都在火灾中丧生，他说造成这么大的死亡事故属于人祸。“我认为安全管理有问题，这种事不应该再出现，他们付出了血的代价，中国很多这种重大事故都是管理松懈造成的，”赵振春表示。

新华社报道称相关责任人员已被警方控制，等待进一步调查。报道未具体说明情况。

中新社援引当地警方说法称，可能是氨气泄露引起了爆炸。

杨秀亚(音)周二盘腿坐在一辆汽车前，向警察愤怒大喊，称火灾发生时门是锁上的。

“我女儿在那工作，他们没给我们任何说法，当时我女儿该下班了，但门锁上了，他们都被烧死了，”杨秀亚喊道。“政府没给我们个说法。”（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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