版本:
中国
时事要闻 | 2013年 6月 3日 星期一 14:16 BJT

吉林一禽业屠宰场发生火灾 至少55人死亡

路透北京6月3日 - 新华社报道称，中国吉林省德惠市一家禽业屠宰场周一清晨发生大火，已经导致至少55人死亡，另有人员据信被困火场。

火灾发生时，屠宰场内有超过300名工人，有工人称当时听到一声巨响，随后看到黑烟。

新华社报道称，火灾发生时屠宰场大门是锁着的，大约100名工人设法逃出。

报道指出，发生火灾的场房内部结构复杂，出口狭窄，给救援工作增加了难度。

报道称，被困在火场的具体人员数量尚不清楚。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐