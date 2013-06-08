厦门公交车起火造成47人死亡 警方展开刑事调查

美军在阿富汗使用“炸弹之母” 为迄今威力最大的非核炸弹
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透北京6月8日 - 新华社周六报道称，厦门公交车起火事件造成47人死亡，警方正在以“严重刑事案件”展开调查。
新华社的报道称，这辆快速公交车周五在交通高峰期突然起火。
报道称，经初步认定，这是一起严重刑事案件，有关情况正在深入调查中。（完）
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路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大楼周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜采取先发制人行动的报道不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。