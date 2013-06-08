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时事要闻 | 2013年 6月 8日 星期六 11:23 BJT

厦门公交车起火造成47人死亡 警方展开刑事调查

路透北京6月8日 - 新华社周六报道称，厦门公交车起火事件造成47人死亡，警方正在以“严重刑事案件”展开调查。

新华社的报道称，这辆快速公交车周五在交通高峰期突然起火。

报道称，经初步认定，这是一起严重刑事案件，有关情况正在深入调查中。（完）

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