北京市政府呼吁市民春节期间少放烟花爆竹

路透北京2月1日 - 北京市周五呼吁市民在春节期间少放烟花爆竹。北京市政府正面临持续不断的空气质量危机。

北京的空气质量有约两周时间处于“极度不健康”和“有害”水平之上，但周五的强风一扫阴霾。

新华社援引北京市烟花办未具名官员的话报道称：“为了提高空气质量，给您和家人创造良好的环境，在春节期间请尽量少放或不放烟花爆竹，减少污染物的排放。”

报道称，2013年春节期间，北京三家烟花爆竹专营单位备货量为75万箱左右，相比2012年的81万箱有所减少。全市共审批设立1,337个烟花爆竹零售网点，相比2012年的1,429家也有所减少。(完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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