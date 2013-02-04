北京市政府呼吁市民春节期间少放烟花爆竹

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月1日 - 北京市周五呼吁市民在春节期间少放烟花爆竹。北京市政府正面临持续不断的空气质量危机。
北京的空气质量有约两周时间处于“极度不健康”和“有害”水平之上，但周五的强风一扫阴霾。
新华社援引北京市烟花办未具名官员的话报道称：“为了提高空气质量，给您和家人创造良好的环境，在春节期间请尽量少放或不放烟花爆竹，减少污染物的排放。”
报道称，2013年春节期间，北京三家烟花爆竹专营单位备货量为75万箱左右，相比2012年的81万箱有所减少。全市共审批设立1,337个烟花爆竹零售网点，相比2012年的1,429家也有所减少。(完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。