中联重科遭匿名信质疑财务造假

路透香港1月9日 - 遭匿名信指控夸大财务数据的中联重科(1157.HK)(000157.SZ)周三复牌后一度重挫逾9%,尽管分析师指暂时没有足够资料去判断事件真伪,但投资者的信心已受损.

中联重科低开逾8%后,盘中一度跌9.3%至10.7港元的近三周低位.香港时间10:49跌幅略收窄至6.27%,报11.06港元.

香港明报周二报导,一份自称是国际投资者所发出的匿名信,对中联重科的财务表现提出质疑,指在2012年整个重型机械市场下滑的情况下,中联重科是内地同行中唯一一间录得首三季纯利及营业额有双位数按年增长的公司,当中存在账目造假的可能,并质疑公司华东地区的销售夸大10倍.

中联重科昨天停牌,公司周二晚公告称,报导内有关公司财务资料的说法全属虚假,无事实根据且有误导性.

"虽然本公司没有机会核实该报道所指的'内部销售文件',但本公司坚决否认存在任何可反映或指出本公司的销售订单有分类的文件."中联重科称.

"本公司的表现可以优于同行,有双位数纯利增长,主要是因为本公司产品技术、质量和服务的进一步提升,使得产品销售订单增长,以及产品毛利率的提高、产品结构的优化."声明指出.

但分析师对中联重科从事重型工程机械制造的前景看法偏淡.券商Jefferies在报告中称,目前没有足够的资料去判断指称的真伪,但现时中国的投资增长放慢,对有关板块产品的需求在可见将来,将可能持续疲弱.提供供应商融资(vendor financing)可以提升短期的订单量,但长远而言会导致更大的需求下滑.

花旗称,对中联重科和重型工程机械板块持负面看法.去年首三季,中联重科的水泥设备销售增长35%,但近月的表现则转弱至有20%或以上的跌幅.同时,高端水泥设备产品的毛利率可能受到侵蚀.该行维持对中联重科H股目标价于9港元.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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