中国交通建设中标肯尼亚拉姆港泊位建设项目--肯尼亚官员

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透内罗毕4月11日 - 一名肯尼亚政府高官周四表示，一家中国公司中标在该国新的巨型港口拉姆港承建三个泊位。
肯尼亚政府计划投资255亿美元，修建一条主要公路、铁路以及一条输油管线，把处于内陆的南苏丹和埃塞俄比亚与拉姆港打通。项目将历时许多年才能完工。
肯尼亚称，这条拉姆港-南苏丹-埃塞俄比亚通道项目(LAPSSET)为经济增长贡献2-3个百分点，但批评者称这是个形象工程，不如把资金用来改善肯尼亚现有的基础设施。
LAPSSET的首席执行官Silvester Kasuku表示，由中国交通建设股份有限公司牵头的财团中标了4.84亿美元的项目合同，将承建首期的三个泊位。
“我们邀请承包商投标，中国交通建设牵头的财团赢得了项目，”Kasuku对路透表示。拉姆港整个项目到2030年竣工时将有32个泊位。
“我们建设头三个泊位作为种子投资，以显示出政府的承诺和投资，并激励民间投资者加入。”
通过旗下的中国路桥工程有限责任公司(CRBC)，去年中国交通建设签署了6,670万美元的协议扩建蒙巴萨港的泊位，该港是东非最大的港口。
中国交通建设去年也签署26.6亿美元的协议，改造肯尼亚的铁路。
肯尼亚政府正在寻求外国政府和民间投资者帮助为项目融资。
Kasuku称，南非开发银行(DBSA)已表示，愿意为该项目最多投资15亿美元。项目头三个泊位将历时三年建成，在此期间肯尼亚政府将制定让民间部门加入的方案，合作方式包括公私合营和合资等。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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